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Ситуация критическая: Украина рискует потерять часть из $29,5 млрд международной помощи

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Украина рискует потерять часть финансирования

Украина рискует потерять значительную часть из $29,5 млрд запланированного международного финансирования, если Верховная Рада не примет в установленные сроки необходимые законопроекты. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что ситуация с государственными финансами уже близка к критической.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

По его словам, после предыдущих совещаний с парламентариями правительство официально направит всем народным депутатам и профильным комитетам график с четкими дедлайнами для каждого необходимого голосования.

Корецкий подчеркнул, что от этих решений зависит получение международной финансовой помощи, необходимой для сбалансирования государственного бюджета, финансирования социальных расходов и потребностей Сил обороны.

"В случае нарушения этих сроков Украина рискует потерять значительную часть из $29,5 млрд. предусмотренного международного финансирования", — заявил премьер.

В то же время, часть условий должно выполнить само правительство. По словам Корецкого, речь идет о 42 решениях.

Ранее Кабмин планировал завершить свою часть работы до 1 ноября, однако теперь этот срок было решено сократить до 15 октября.

Вопрос международного финансирования Корецкий обсудил с послами стран G7 и государств-членов ЕС с участием председателя Верховной Рады, министров, народных депутатов и руководителей парламентских комитетов.

По его словам, правительство готово вместе с депутатами прорабатывать необходимые законопроекты и отдельные нормы, чтобы ускорить принятие решений.

Напомним, Украина уже согласовывала с миссией МВФ план финансирования на 2026-2027 годы. Привлечение внешних средств остается одним из ключевых источников покрытия бюджетных нужд государства во время войны.

Автор:
Татьяна Гойденко

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