"Шегини — Медика" ограничат для автобусов: куда перенаправят рейсы

С 20 сентября автобусы, следующие из Украины в Польшу через пункт пропуска "Шегини — Медика", будут перенаправляться на другие переходы через ремонтные работы на польской стороне. По предварительной информации, такой режим будет действовать до ноября 2027 года.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минвосстановление.

Для автобусов определили три альтернативных пункта пропуска:

"Смельница - Кросценко";

"Нижанковичи - Мальховице";

"Краковец - Корчёва".

Изменения касаются автобусов, выезжающих из Украины в Польшу. Перевозчикам советуют учесть новый порядок при планировании маршрутов с 20 сентября.

Регулярные автобусные рейсы могут регистрироваться в "Еочереди" на выезд из Украины за 30 дней до пересечения границы, нерегулярные - за трое суток.

Напомним, еще в июне Польша сообщила о намерении ограничить автобусное движение через "Шегини - Медика" из-за масштабного ремонта на польской стороне, который планировали проводить до ноября 2027 года. После переговоров украинская и польская стороны договорились не ограничивать движение летом .