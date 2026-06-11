Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,98

+0,14

EUR

51,89

-0,00

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

52,20

52,00

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Границу не перекроют: автобусы через "Шегини – Медика" летом будут ездить без ограничений, несмотря на ремонт

КПП Шегини-Медика
Пассажирские автобусы через КПП "Шегини – Медика" летом будут ездить без ограничений/Фото: Львовская таможня

Автобусное движение через пункт пропуска "Медика — Шегини" в направлении Польши будет работать летом без ограничений. Польша согласилась отсрочить ограничения движения, которые должны были продолжаться 18 месяцев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вопрос был урегулирован по результатам переговоров между Министерством развития общин и территорий Украины и Министерством внутренних дел Республики Польша при содействии Посольства Украины в Польше.

10 июня польская сторона проинформировала о намерении временно ограничить автобусное движение через пункт пропуска "Медика - Шегини" в направлении въезда в Польшу с 15 июня 2026 года по ноябрь 2027 года в связи с проведением масштабных ремонтных работ.

Учитывая важность этого маршрута, Минразвития оперативно инициировало консультации с польской стороной по поводу возможных последствий такого решения для граждан и международных перевозчиков.

"По результатам переговоров достигнута договоренность об обеспечении оформления автобусов на период летнего сезона даже в условиях проведения ремонтных работ", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, это позволит сохранить стабильное транспортное сообщение между двумя странами.

О дальнейших этапах реализации проекта реконструкции и возможных изменениях в организации движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, на украинско-польской границе наблюдается накопление транспортных средств в направлении выезда из Украины. Наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Шегини", "Краковец" и "Рава-Русская".

Автор:
Татьяна Ковальчук