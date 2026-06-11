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Границу не перекроют: автобусы через "Шегини – Медика" летом будут ездить без ограничений, несмотря на ремонт
Автобусное движение через пункт пропуска "Медика — Шегини" в направлении Польши будет работать летом без ограничений. Польша согласилась отсрочить ограничения движения, которые должны были продолжаться 18 месяцев.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Вопрос был урегулирован по результатам переговоров между Министерством развития общин и территорий Украины и Министерством внутренних дел Республики Польша при содействии Посольства Украины в Польше.
10 июня польская сторона проинформировала о намерении временно ограничить автобусное движение через пункт пропуска "Медика - Шегини" в направлении въезда в Польшу с 15 июня 2026 года по ноябрь 2027 года в связи с проведением масштабных ремонтных работ.
Учитывая важность этого маршрута, Минразвития оперативно инициировало консультации с польской стороной по поводу возможных последствий такого решения для граждан и международных перевозчиков.
"По результатам переговоров достигнута договоренность об обеспечении оформления автобусов на период летнего сезона даже в условиях проведения ремонтных работ", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
По его словам, это позволит сохранить стабильное транспортное сообщение между двумя странами.
О дальнейших этапах реализации проекта реконструкции и возможных изменениях в организации движения будет сообщено дополнительно.
Напомним, на украинско-польской границе наблюдается накопление транспортных средств в направлении выезда из Украины. Наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Шегини", "Краковец" и "Рава-Русская".