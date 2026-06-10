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Очереди на границе с Польшей: какая ситуация на пунктах пропуска

Пункт пропуска
Почему образовались очереди на украинско-польской границе / Правительственный портал

На украинско-польской границе наблюдается накопление транспортных средств по направлению выезда из Украины. Наибольшие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Шегини", "Краковец" и "Рава-Русская".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

Где сейчас самые большие очереди на границе?

На сегодня на украинско-польской границе наблюдается накопление транспортных средств в направлении выезда из Украины.

По данным пограничников, самые большие очереди зафиксированы на пунктах пропуска "Шегини" - около 60 автомобилей, а также "Рава-Русская" и "Краковец" - по 45 автомобилей. На "Устилуге" ожидают примерно 35 транспортных средств, на "Грушеве" - 30, на "Угриневе" - 25, а наименьшая нагрузка наблюдается на "Нижанковичах" - около 20 авто.

В то же время пункт пропуска "Смольница" остается наименее загружен в направлении выезда из Украины.

Пограничники рекомендуют гражданам учитывать текущую ситуацию при планировании поездок и при возможности выбирать менее загруженные пункты пропуска. Также советуют пересекать границу в утренние или поздние вечерние часы, когда нагрузка традиционно ниже.

Напомним, с 15 июня 2026 года в пункте пропуска "Шегини - Медика" на украинско-польской границе начнутся ремонтные работы автобусной полосы движения.

Автор:
Ольга Опенько