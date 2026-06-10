Черги на кордоні з Польщею: яка ситуація на пунктах пропуску

На українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду з України. Найбільші черги зафіксовані на пунктах пропуску “Шегині”, “Краківець” та “Рава-Руська”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

Де зараз найбільші черги на кордоні?

Станом на зараз на українсько-польському кордоні спостерігається накопичення транспортних засобів у напрямку виїзду з України.

За даними прикордонників, найбільші черги зафіксовано на пунктах пропуску "Шегині" - близько 60 автомобілів, а також "Рава-Руська" і "Краківець" - по 45 авто. На "Устилузі" очікують приблизно 35 транспортних засобів, на "Грушеві" - 30, на "Угриневі" - 25, а найменше навантаження спостерігається на "Нижанковичах" - близько 20 авто.

Водночас пункт пропуску "Смільниця" залишається найменш завантаженим у напрямку виїзду з України.

Прикордонники рекомендують громадянам враховувати поточну ситуацію під час планування поїздок та за можливості обирати менш завантажені пункти пропуску. Також радять перетинати кордон у ранкові або пізні вечірні години, коли навантаження традиційно нижче.

Нагадаємо, із 15 червня 2026 року в пункті пропуску “Шегині – Медика” на українсько-польському кордоні розпочнуться ремонтні роботи автобусної смуги руху.