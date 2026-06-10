Автобуси не пропускатимуть до Польщі через пункт "Шегині – Медика": що відомо

Із 15 червня 2026 року в пункті пропуску “Шегині – Медика” на українсько-польському кордоні розпочнуться ремонтні роботи автобусної смуги руху.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної митної служби.

Ремонт у пункті пропуску "Шегині – Медика"

У пункті пропуску "Шегині – Медика" на українсько-польському кордоні розпочинаються ремонтні роботи автобусної смуги руху на в’їзд до Республіки Польща.

Роботи стартують 15 червня 2026 року та триватимуть до листопада 2027 року.

У цей період оформлення автобусів у напрямку виїзду з України до Польщі через зазначений пункт пропуску здійснюватися не буде. Водночас рух автобусів із Польщі в Україну залишатиметься без змін і працюватиме у штатному режимі.

Для перетину кордону у напрямку виїзду з України перевізникам і пасажирам рекомендують заздалегідь обирати інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

У відомстві закликають перевізників враховувати ці зміни під час планування маршрутів та завчасно інформувати пасажирів.

Нагадаємо, попри війну та руйнування інфраструктури, українська транспортно-логістична галузь продовжує адаптуватися й розвиватися. Станом на початок жовтня 2025 року в Україні діють 260,4 тис. компаній та фізичних осіб-підприємців (ФОП) у сфері транспорту та логістики, які не перебувають у процесі припинення.