Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,28

+0,03

EUR

51,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

44,21

44,12

EUR

51,80

51,60

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ЄС допомагає модернізувати кордон: що зміниться на пунктах пропуску

ЄС допомагає модернізувати кордон
ЄС допомагає модернізувати кордон / Агентство відновлення

На Закарпатті модернізують прикордонну інфраструктуру та підвищують її енергетичну стійкість за підтримки міжнародних партнерів. У межах проєкту міжнародної технічної допомоги "Підтримка ЄС України: посилення інтегрованого управління кордонами та шляхів солідарності" на найбільших пунктах пропуску вже впроваджують автономні системи живлення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Проєкт реалізує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області спільно з Міжнародною організацією з міграції за фінансування Європейського Союзу.

Одним із ключових напрямів модернізації стало посилення енергетичної незалежності прикордонних об'єктів. На чотирьох найбільших пунктах пропуску регіону вже встановили сонячні панелі, а інші пункти оснащують системами резервного живлення на базі акумуляторно-інверторних комплексів. Надалі їх також планують обладнати сонячною генерацією.

Наразі тривають роботи з налаштування та інтеграції автономних джерел живлення. Очікується, що це дозволить забезпечити безперебійну роботу систем освітлення, зв’язку, контролю та іншого критично важливого обладнання навіть за перебоїв з електропостачанням.

У межах проєкту також оновлюють інфраструктурні об'єкти та технічне обладнання, що має прискорити проходження контрольних процедур, покращити пропускну здатність та умови для громадян і бізнесу.

За оцінкою учасників проєкту, пункти пропуску Закарпаття поступово трансформуються в сучасні енергонезалежні логістичні хаби, здатні працювати цілодобово.

Додамо, у 2026 році Міністерство відновлення реалізує програму модернізації 28 пунктів пропуску. План включає будівництво нового пункту "Біла Церква", реконструкцію діючих об’єктів у Порубному, Лужанці та Ужгороді, а також запуск шести сучасних сервісних зон для водіїв.

Автор:
Тетяна Гойденко