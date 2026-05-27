ЄС допомагає модернізувати кордон: що зміниться на пунктах пропуску

На Закарпатті модернізують прикордонну інфраструктуру та підвищують її енергетичну стійкість за підтримки міжнародних партнерів. У межах проєкту міжнародної технічної допомоги "Підтримка ЄС України: посилення інтегрованого управління кордонами та шляхів солідарності" на найбільших пунктах пропуску вже впроваджують автономні системи живлення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Проєкт реалізує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області спільно з Міжнародною організацією з міграції за фінансування Європейського Союзу.

Одним із ключових напрямів модернізації стало посилення енергетичної незалежності прикордонних об'єктів. На чотирьох найбільших пунктах пропуску регіону вже встановили сонячні панелі, а інші пункти оснащують системами резервного живлення на базі акумуляторно-інверторних комплексів. Надалі їх також планують обладнати сонячною генерацією.

Наразі тривають роботи з налаштування та інтеграції автономних джерел живлення. Очікується, що це дозволить забезпечити безперебійну роботу систем освітлення, зв’язку, контролю та іншого критично важливого обладнання навіть за перебоїв з електропостачанням.

У межах проєкту також оновлюють інфраструктурні об'єкти та технічне обладнання, що має прискорити проходження контрольних процедур, покращити пропускну здатність та умови для громадян і бізнесу.

За оцінкою учасників проєкту, пункти пропуску Закарпаття поступово трансформуються в сучасні енергонезалежні логістичні хаби, здатні працювати цілодобово.

Додамо, у 2026 році Міністерство відновлення реалізує програму модернізації 28 пунктів пропуску. План включає будівництво нового пункту "Біла Церква", реконструкцію діючих об’єктів у Порубному, Лужанці та Ужгороді, а також запуск шести сучасних сервісних зон для водіїв.