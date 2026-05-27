Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,28

+0,03

EUR

51,52

--0,01

Наличный курс:

USD

44,21

44,12

EUR

51,80

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ЕС помогает модернизировать границу: что изменится на пунктах пропуска

ЕС помогает модернизировать границу
ЕС помогает модернизировать границу / Агентство восстановления

В Закарпатье модернизируют пограничную инфраструктуру и повышают ее энергетическую устойчивость при поддержке международных партнеров. В рамках проекта международной технической помощи "Поддержка ЕС Украины: усиление интегрированного управления границами и путей солидарности" на крупнейших пунктах пропуска уже внедряются автономные системы питания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства востановления.

Проект реализует Служба обновления и развития инфраструктуры в Закарпатской области совместно с Международной организацией по миграции за финансирование Европейского Союза.

Одним из ключевых направлений модернизации стало усиление энергетической независимости приграничных объектов. На четырех самых больших пунктах пропуска региона уже установили солнечные панели, а остальные пункты оснащают системами резервного питания на базе аккумуляторно-инверторных комплексов. В дальнейшем их также планируется оборудовать солнечной генерацией.

В настоящее время продолжаются работы по настройке и интеграции автономных источников питания. Ожидается, что это позволит обеспечить бесперебойную работу систем освещения, связи, контроля и другого критически важного оборудования, даже при перебоях с электроснабжением.

В рамках проекта также обновляются инфраструктурные объекты и техническое оборудование, которое должно ускорить прохождение контрольных процедур, улучшить пропускную способность и условия для граждан и бизнеса.

По оценке участников проекта, пункты пропуска Закарпатья постепенно трансформируются в современные энергонезависимые логистические хабы, способные работать круглосуточно.

В 2026 году Министерство восстановления реализует программу модернизации 28 пунктов пропуска. План включает в себя строительство нового пункта "Белая Церковь", реконструкцию действующих объектов в Порубном, Лужанке и Ужгороде, а также запуск шести современных сервисных зон для водителей.

Автор:
Татьяна Гойденко