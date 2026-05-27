ЕС помогает модернизировать границу: что изменится на пунктах пропуска

В Закарпатье модернизируют пограничную инфраструктуру и повышают ее энергетическую устойчивость при поддержке международных партнеров. В рамках проекта международной технической помощи "Поддержка ЕС Украины: усиление интегрированного управления границами и путей солидарности" на крупнейших пунктах пропуска уже внедряются автономные системы питания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства востановления.

Проект реализует Служба обновления и развития инфраструктуры в Закарпатской области совместно с Международной организацией по миграции за финансирование Европейского Союза.

Одним из ключевых направлений модернизации стало усиление энергетической независимости приграничных объектов. На четырех самых больших пунктах пропуска региона уже установили солнечные панели, а остальные пункты оснащают системами резервного питания на базе аккумуляторно-инверторных комплексов. В дальнейшем их также планируется оборудовать солнечной генерацией.

В настоящее время продолжаются работы по настройке и интеграции автономных источников питания. Ожидается, что это позволит обеспечить бесперебойную работу систем освещения, связи, контроля и другого критически важного оборудования, даже при перебоях с электроснабжением.

В рамках проекта также обновляются инфраструктурные объекты и техническое оборудование, которое должно ускорить прохождение контрольных процедур, улучшить пропускную способность и условия для граждан и бизнеса.

По оценке участников проекта, пункты пропуска Закарпатья постепенно трансформируются в современные энергонезависимые логистические хабы, способные работать круглосуточно.

В 2026 году Министерство восстановления реализует программу модернизации 28 пунктов пропуска. План включает в себя строительство нового пункта "Белая Церковь", реконструкцию действующих объектов в Порубном, Лужанке и Ужгороде, а также запуск шести современных сервисных зон для водителей.