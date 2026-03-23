"Полосы солидарности": на Львовщине и Волыни построят новые спецплощадки для отстоя грузовиков

Во Львовской и Волынской области начинается строительство новых площадок для отстоя грузовиков. Проект предусматривает создание 470 паркомест возле пунктов пропуска "Рава-Русская" и "Краковец", а также зоны на 600 фур вблизи МАПП "Ягодин — Дорогуск".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Агентства восстановления.

В Люблине прошла встреча партнеров инфраструктурного проекта программы "Механизм сообщения Европы" (CEF). Участники согласовали действия по модернизации подъездов к границе и строительству "Полос солидарности". Проект финансируется совместно с ЕС, который предоставляет 50% необходимой суммы.

Работы в Волынской области

На подъездах к пункту пропуска "Ягодин" уже завершен капитальный ремонт 1,9 км трассы М-07 Киев - Ковель - Ягодин. Следующим этапом является строительство масштабной парковочной зоны площадью 13 га. Этот объект рассчитан на одновременное пребывание 600 грузовиков.

Работы во Львовской области

В феврале-марте 2026 года Служба обновления заключила договоры с подрядчиками на строительство четырех специальных площадок. Работы распределены по направлениям:

автодорога М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская: строительство двух площадок на 270 мест;

автодорога М-10 Львов — Краковец: обустройство двух зон ожидания на 200 мест.

Стандарты и надзор

Всего в рамках " Полос солидарности " на Львовщине будет создано 470 новых мест для безопасного ожидания, что позволит существенно разгрузить пограничные магистрали, улучшить условия для водителей и повысить пропускную способность транспортных коридоров. На всех объектах уже назначены специалисты для осуществления технического и авторского надзора, что гарантирует соответствие работ строгим европейским стандартам качества и прозрачности.

Как отметили в Агентстве восстановления, модернизация подъездных путей в пункты пропуска "Рава-Русская", "Краковец" и "Ягодин" является частью стратегии по укреплению транспортных коридоров между Украиной и Европейским Союзом.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Министерство обновления реализует программу модернизации 28 пунктов пропуска. План включает в себя строительство нового пункта "Белая Церковь", реконструкцию действующих объектов в Порубном, Лужанке и Ужгороде, а также запуск шести современных сервисных зон для водителей.