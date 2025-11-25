Улучшение пограничной инфраструктуры: на трассе Одесса – Рени строят площадку для стоянки грузовиков за средства ЕС

В Одесской области продолжается обустройство площадки для стоянки и отдыха грузового транспорта вблизи международного пункта пропуска Рени – Джюрджюлешть на трассе М-15 Одесса – Рени. Проект реализуется в рамках европейской программы CEF и предусматривает модернизацию приграничной инфраструктуры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Пограничную инфраструктуру модернизируют

Уже завершена планировка основы дорожного покрытия и продолжаются работы по :

монтаж каркасов зданий;

укладка плитки;

установка системы фильтрации сточных вод;

укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами.



Проект реализуется в рамках программы CEF и является частью модернизации приграничной инфраструктуры. Финансирование осуществляется на паритетных условиях: 50% расходов покрывает грант Европейского Союза в рамках программы "Механизм "Соединение Европы", еще 50% - за счет государственного бюджета Украины.

Будущая площадка для отстоя и отдыха транспорта должна повысить пропускную способность границы и создать комфортные условия для водителей и пассажиров. Ожидается, что благодаря оптимизации транспортных потоков также уменьшится погрузка на подъездные дороги к пункту пропуска, отмечают в пресс-службе.

Общая площадь зоны отдыха составит 1,7 гектара. Она будет рассчитана на 46 мест для грузового транспорта и 13 – для легковых автомобилей, из которых два предусмотрены для людей с инвалидностью.

Проект реализуется в рамках европейской инициативы "Пути солидарности" и является одной из приоритетных задач Службы восстановления в Одесской области, направленных на развитие и модернизацию приграничной инфраструктуры.

Модернизация осуществляется при поддержке Еврокомиссии и Европейского исполнительного агентства по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA). За финансирование Европейского союза.

