В Житомирской области продолжается ремонт дороги, которая проходит через семь областей (ФОТО)

Продолжается ремонт дороги на Житомирщине, которая является частью национальной транспортной системы страны. Автодорога Н-02/М-06/- Кременец – Белая Церковь – Ржищев – Канев – Софиевка имеет общую протяженность более 500 километров и пролегает через семь областей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

Ремонтные работы сосредоточены на участке автодороги на территории Житомирской области, а именно в Любарской территориальной общине. Основная цель ремонта – повышение безопасности движения транспорта и удовлетворение потребностей общин в автомобильных перевозках.

Специалисты проводят комплекс мер по ликвидации множественных повреждений дорожного покрытия, включающий:

холодное фрезерование;

обработку участка битумной эмульсией;

устройство выравнивающего слоя асфальтоукладчиком.

Ремонт дороги в Житомирской области.



Как отметили в Агентстве восстановления, работы выполняются при благоприятных погодных условиях, ежедневно устраивается около 40 тонн материала. Для устранения незначительных деформаций покрытия используется также пневмоструйный метод.

Дорожные ремонтные работы в Житомирской области продолжаются.



