Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,97

--0,04

EUR

48,51

--0,35

Наличный курс:

USD

42,00

41,90

EUR

48,90

48,68

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Житомирской области продолжается ремонт дороги, которая проходит через семь областей (ФОТО)

ремонт дороги, техника
В Житомирской области продолжается ремонт дороги, которая является частью национальной транспортной системы. / Агентство восстановления

Продолжается ремонт дороги на Житомирщине, которая является частью национальной транспортной системы страны. Автодорога Н-02/М-06/- Кременец – Белая Церковь – Ржищев – Канев – Софиевка имеет общую протяженность более 500 километров и пролегает через семь областей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

Ремонтные работы сосредоточены на участке автодороги на территории Житомирской области, а именно в Любарской территориальной общине. Основная цель ремонта – повышение безопасности движения транспорта и удовлетворение потребностей общин в автомобильных перевозках.

Специалисты проводят комплекс мер по ликвидации множественных повреждений дорожного покрытия, включающий:

  • холодное фрезерование;
  • обработку участка битумной эмульсией;
  • устройство выравнивающего слоя асфальтоукладчиком.
Фото 2 — В Житомирской области продолжается ремонт дороги, которая проходит через семь областей (ФОТО)
Ремонт дороги в Житомирской области.

Как отметили в Агентстве восстановления, работы выполняются при благоприятных погодных условиях, ежедневно устраивается около 40 тонн материала. Для устранения незначительных деформаций покрытия используется также пневмоструйный метод.

Фото 3 — В Житомирской области продолжается ремонт дороги, которая проходит через семь областей (ФОТО)
Дорожные ремонтные работы в Житомирской области продолжаются.

Ранее сообщалось, что на Одесщине завершилось аварийное восстановление критически важного участка автомобильной дороги государственного значения Т-16-07 (сообщение Килия – Вилково). Эта дорога является жизненно необходимой артерией юга Одесской области, поскольку напрямую соединяет четыре порта Измаильского района.

Автор:
Татьяна Ковальчук