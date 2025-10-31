- Категория
В Житомирской области продолжается ремонт дороги, которая проходит через семь областей (ФОТО)
Продолжается ремонт дороги на Житомирщине, которая является частью национальной транспортной системы страны. Автодорога Н-02/М-06/- Кременец – Белая Церковь – Ржищев – Канев – Софиевка имеет общую протяженность более 500 километров и пролегает через семь областей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.
Ремонтные работы сосредоточены на участке автодороги на территории Житомирской области, а именно в Любарской территориальной общине. Основная цель ремонта – повышение безопасности движения транспорта и удовлетворение потребностей общин в автомобильных перевозках.
Специалисты проводят комплекс мер по ликвидации множественных повреждений дорожного покрытия, включающий:
- холодное фрезерование;
- обработку участка битумной эмульсией;
- устройство выравнивающего слоя асфальтоукладчиком.
Как отметили в Агентстве восстановления, работы выполняются при благоприятных погодных условиях, ежедневно устраивается около 40 тонн материала. Для устранения незначительных деформаций покрытия используется также пневмоструйный метод.
Ранее сообщалось, что на Одесщине завершилось аварийное восстановление критически важного участка автомобильной дороги государственного значения Т-16-07 (сообщение Килия – Вилково). Эта дорога является жизненно необходимой артерией юга Одесской области, поскольку напрямую соединяет четыре порта Измаильского района.