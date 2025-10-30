Запланована подія 2

В Одесской области восстановлен участок дороги, соединяющий четыре порта Измаильского района (ФОТО)

Восстановили участок дороги в Одесской области. / Агентство восстановления

В Одесской области завершилось аварийное восстановление критически важного участка автомобильной дороги государственного значения Т-16-07 (сообщение Килия – Вилково). Эта дорога является жизненно необходимой артерией юга Одесской области, поскольку напрямую соединяет четыре порта Измаильского района.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Агентства восстановления.

Качественное транспортное сообщение здесь критически важно для логистических и экономических нужд.

Дорожники полностью восстановили 8 километров автодороги, имеющей стратегическое значение для всего региона. В рамках работ было выполнено полное восстановление поперечного профиля дорожного покрытия и основания, а также устроено новое асфальтобетонное покрытие по всей протяженности ремонта. Для обеспечения безопасности движения была нанесена дорожная разметка и установлены соответствующие дорожные знаки.

Возобновленая дорога в Одесской области.

Важно отметить, что ремонтные работы финансировались на средства эксплуатационного содержания и проводились без прекращения движения автотранспорта. Обновленная трасса Т-16-07 не только будет способствовать экономической активности портов, но и значительно сократит время прибытия пожарной, экстренной медицинской помощи и других социальных служб местных общин.

Напомним, Украина начала подготовку к реализации масштабного инфраструктурного проекта "Развитие автомобильной дороги М-15 Одесса - Рени (на г. Бухарест)". Этот путь является критически важным транспортным коридором юга Украины и частью европейского маршрута Е87.

Автор:
Татьяна Ковальчук