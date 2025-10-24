Завершается ремонт международной трассы Киев – Ковель – Ягодин: дорога в ЕС станет безопаснее

Ремонтные работы на автомобильной дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин (г. Люблин) приближаются к финишному этапу. На двух участках, общей протяженностью почти 2 км, которые служат подъездами к международному пункту пропуска "Ягодин — Дорогуск", уже устроено новое многослойное дорожное покрытие, уложены тротуары и смонтирована линия наружного освещения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Что еще предстоит выполнить?

Подрядчик выполняет работы по нанесению дорожной разметки, монтажу барьерного ограждения, а также обустройству откосов и обочин. В скором времени начнется установка дорожных знаков.

Эти обновленные отрезки пути в скором времени будут открыты для движения грузового транспорта, следующего на пересечение украинско-польской границы через систему "єЧерга".

Финансирование и стратегическое значение

Капитальный ремонт дороги М-07 производится в рамках реализации проекта по программе Европейского Союза "Механизм сообщения Европы" (Connecting Europe Facility, CEF). ЕС софинансирует этот проект в размере 50% от его общей стоимости. Эта программа Евросоюза направлена на модернизацию критически важной транспортной инфраструктуры, соединяющей Украину со странами блока.

"Восстановление подъездов к пункту пропуска "Ягодин - Дорогуск" повысит комфорт и безопасность движения, обеспечит эффективное сообщение между Украиной и Польшей - одним из ключевых направлений движения экспортных и гуманитарных грузов", - отметили в Агентстве восстановления.

