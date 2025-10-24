Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Наличный курс:

USD

42,20

42,10

EUR

49,22

49,00

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Завершается ремонт международной трассы Киев – Ковель – Ягодин: дорога в ЕС станет безопаснее

дороге М-07
Ремонтные работы на автомобильной дороге М-07 вышли на финишную прямую. / Агентство восстановления

Ремонтные работы на автомобильной дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин (г. Люблин) приближаются к финишному этапу. На двух участках, общей протяженностью почти 2 км, которые служат подъездами к международному пункту пропуска "Ягодин — Дорогуск", уже устроено новое многослойное дорожное покрытие, уложены тротуары и смонтирована линия наружного освещения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Агентства восстановления.

Что еще предстоит выполнить?

Подрядчик выполняет работы по нанесению дорожной разметки, монтажу барьерного ограждения, а также обустройству откосов и обочин. В скором времени начнется установка дорожных знаков.

Фото 2 — Завершается ремонт международной трассы Киев – Ковель – Ягодин: дорога в ЕС станет безопаснее

Эти обновленные отрезки пути в скором времени будут открыты для движения грузового транспорта, следующего на пересечение украинско-польской границы через систему "єЧерга".

Фото 3 — Завершается ремонт международной трассы Киев – Ковель – Ягодин: дорога в ЕС станет безопаснее

Финансирование и стратегическое значение

Капитальный ремонт дороги М-07 производится в рамках реализации проекта по программе Европейского Союза "Механизм сообщения Европы" (Connecting Europe Facility, CEF). ЕС софинансирует этот проект в размере 50% от его общей стоимости. Эта программа Евросоюза направлена на модернизацию критически важной транспортной инфраструктуры, соединяющей Украину со странами блока.

"Восстановление подъездов к пункту пропуска "Ягодин - Дорогуск" повысит комфорт и безопасность движения, обеспечит эффективное сообщение между Украиной и Польшей - одним из ключевых направлений движения экспортных и гуманитарных грузов", - отметили в Агентстве восстановления.

Напомним, в Киевской области продолжаются плановые, оперативные и аварийно-восстановительные работы по содержанию 2545 км дорог государственного значения и сооружений на них.

Автор:
Татьяна Ковальчук