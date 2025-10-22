- Категория
В Киевской области продолжаются работы по восстановлению дорог государственного значения: что уже сделано
В Киевской области продолжаются плановые, оперативные и аварийно-восстановительные работы по содержанию 2545 км дорог государственного значения и сооружений на них.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.
Ремонт дорог Киевщины
За последние две недели на дорогах Киевщины выполнены следующие работы:
- Ликвидировано более 3 тыс. м² ямочности с помощью горячего асфальтобетона и струйного метода.
- Устранены сплошные деформации покрытия картами на площади 17 тыс. м² с применением современной фрезировочной техники и асфальтоукладчиков.
- Заменены и установлены 54 дорожных знака.
- Произведена очистка от поросли и обрезка аварийно-опасных веток на площади около 59 тыс. м².
- Отремонтировано 580 погонных метров металлических ограждений.
- Очищено около 11 тыс. погонных метров водоотводных лотков.
- Убран грунт под бортом на 14 тыс. погонных метров.
"Для обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного движения проводится комплекс работ: благоустройство на обочинах, возле остановок общественного транспорта, ограждений и дорожных знаков; содержание в надлежащем эксплуатационном состоянии систем наружного освещения и светофорных объектов", - говорится в сообщении.
Напомним, во Львовской области строят новый 64-метровый мост через реку Опир. Этот путь имеет ключевое значение для транспортного сообщения, туризма и экономического развития горных общин Львовщины.