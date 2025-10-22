Запланована подія 2

В Киевской области продолжаются работы по восстановлению дорог государственного значения: что уже сделано

В Киевской области продолжаются плановые, оперативные и аварийно-восстановительные работы по содержанию 2545 км дорог государственного значения и сооружений на них.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Ремонт дорог Киевщины

За последние две недели на дорогах Киевщины выполнены следующие работы:

  • Ликвидировано более 3 тыс. м² ямочности с помощью горячего асфальтобетона и струйного метода.
  • Устранены сплошные деформации покрытия картами на площади 17 тыс. м² с применением современной фрезировочной техники и асфальтоукладчиков.
  • Заменены и установлены 54 дорожных знака.
  • Произведена очистка от поросли и обрезка аварийно-опасных веток на площади около 59 тыс. м².
  • Отремонтировано 580 погонных метров металлических ограждений.
  • Очищено около 11 тыс. погонных метров водоотводных лотков.
  • Убран грунт под бортом на 14 тыс. погонных метров.

"Для обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного движения проводится комплекс работ: благоустройство на обочинах, возле остановок общественного транспорта, ограждений и дорожных знаков; содержание в надлежащем эксплуатационном состоянии систем наружного освещения и светофорных объектов", - говорится в сообщении.

Фото 2 — В Киевской области продолжаются работы по восстановлению дорог государственного значения: что уже сделано
Фото 3 — В Киевской области продолжаются работы по восстановлению дорог государственного значения: что уже сделано

Напомним, во Львовской области строят новый 64-метровый мост через реку Опир. Этот путь имеет ключевое значение для транспортного сообщения, туризма и экономического развития горных общин Львовщины.

Автор:
Ольга Опенько