Возле КПП Ягодин завершают ремонт трассы

На подъездах к международному автомобильному пункту пропуска "Ягодин – Дорогуск" на Волыни начат завершающий этап капитального ремонта дороги государственного значения М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

Дорожники укладывают верхний слой покрытия из щебеночно-мастикового асфальтобетона (ЩМА).

Параллельно выполняются работы по установке барьерного ограждения, прокладке линий наружного освещения, обустройству тротуаров, элементам системы водоотведения и земляным работам.

Два участка автодороги общей протяженностью 1,9 км восстанавливают с июня 2025 года. В благоприятных погодных условиях основные строительно-монтажные работы планируют завершить до конца октября.

Проект реализуется в рамках программы Европейского Союза Connecting Europe Facility (CEF), предусматривающей 50% софинансирования со стороны ЕС. Завершение работ улучшит подъезды к пункту пропуска, обеспечит безопасное и комфортное движение транспорта и будет способствовать развитию пограничной инфраструктуры Волыни.

Ремонт трассы до польской границы

На трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин продолжаются работы по капитальному ремонту на подъезде к пункту пропуска "Ягодин – Дорогуск". Подрядчик в усиленном темпе восстанавливает дорожное полотно.

Сначала дорожники очищают участок от старого покрытия и формируют крепкое основание. Поверх нее укладывают крупнозернистый асфальт, а дальше – слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Завершающим этапом станет финишное асфальтирование, отмечают в пресс-службе.

Параллельно с основными работами дорожники обустраивают тротуары для безопасного передвижения пешеходов и производят отсыпку сбоку.

За качеством и темпом работ следят специалисты службы восстановления в Волынской области вместе с независимыми инженерами технического надзора.

Участок автодороги М-07 на подъезде к международному пункту пропуска "Ягодин - Дорогуск" является составной частью масштабного инфраструктурного проекта, реализуемого в рамках программы ЕС "Механизм сообщения Европы" (Connecting Europe Facility, CEF).

Его основная цель – модернизация одной из ключевых транспортных артерий, обеспечивающая грузопоток через границу с Польшей. Проект призван создать безопасные и комфортные условия для водителей и повысить эффективность международных перевозок.

