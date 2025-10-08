Біля КПП Ягодин завершують ремонт траси

На під’їздах до міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на Волині розпочато завершальний етап капітального ремонту дороги державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

Дорожники укладають верхній шар покриття зі щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА).

Паралельно виконуються роботи зі встановлення бар’єрного огородження, прокладання ліній зовнішнього освітлення, облаштування тротуарів, елементів системи водовідведення та земляні роботи.

Дві ділянки автошляху загальною протяжністю 1,9 км відновлюють з червня 2025 року. За сприятливих погодних умов основні будівельно-монтажні роботи планують завершити до кінця жовтня.

Проєкт реалізується у межах програми Європейського Союзу Connecting Europe Facility (CEF), що передбачає 50% співфінансування з боку ЄС. Завершення робіт покращить під’їзди до пункту пропуску, забезпечить безпечний та комфортний рух транспорту та сприятиме розвитку прикордонної інфраструктури Волині.

Ремонт траси до польського кордону

На трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин тривають роботи з капітального ремонту на під’їзді до пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Підрядник у посиленому темпі відновлює дорожнє полотно.

Спершу дорожники очищають ділянку від старого покриття та формують міцну основу. Поверх неї вкладають крупнозернистий асфальт, а далі – шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші. Завершальним етапом стане фінішне асфальтування, наголошують в пресслужбі.

Паралельно з основними роботами дорожники облаштовують тротуари для безпечного пересування пішоходів та проводять відсипку узбіч.

За якістю та темпом робіт стежать фахівці Служби відновлення у Волинській області разом із незалежними інженерами технічного нагляду.

Ділянка автодороги М-07 на під’їзді до міжнародного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" є складовою масштабного інфраструктурного проєкту, що реалізується в межах програми ЄС "Механізм Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF).

Його основна мета — модернізація однієї з ключових транспортних артерій, яка забезпечує вантажопотік через кордон із Польщею. Проєкт покликаний створити безпечні та комфортні умови для водіїв і водночас підвищити ефективність міжнародних перевезень.

