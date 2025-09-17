- Категорія
Біля пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" ремонтують ключову ділянку траси: які роботи виконані
Триває капітальний ремонт траси М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Підрядник відновлює дорожнє покриття на під’їзді до пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ” на кордоні з Польщею.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.
Ремонт траси до польського кордону
На трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин тривають роботи з капітального ремонту на під’їзді до пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Підрядник у посиленому темпі відновлює дорожнє полотно.
Спершу дорожники очищають ділянку від старого покриття та формують міцну основу. Поверх неї вкладають крупнозернистий асфальт, а далі – шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші. Завершальним етапом стане фінішне асфальтування, наголошують в пресслужбі.
Паралельно з основними роботами дорожники облаштовують тротуари для безпечного пересування пішоходів та проводять відсипку узбіч.
За якістю та темпом робіт стежать фахівці Служби відновлення у Волинській області разом із незалежними інженерами технічного нагляду.
Ділянка автодороги М-07 на під’їзді до міжнародного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" є складовою масштабного інфраструктурного проєкту, що реалізується в межах програми ЄС "Механізм Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF).
Його основна мета — модернізація однієї з ключових транспортних артерій, яка забезпечує вантажопотік через кордон із Польщею. Проєкт покликаний створити безпечні та комфортні умови для водіїв і водночас підвищити ефективність міжнародних перевезень.
Нагадаємо, на Київщині триває капітальний ремонт мосту через річку Тетерів на дорозі Т-10-05, який зазнав руйнувань під час обстрілів на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.