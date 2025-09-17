Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,18

--0,06

EUR

48,66

+0,16

Готівковий курс:

USD

41,26

41,20

EUR

48,86

48,66

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Біля пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" ремонтують ключову ділянку траси: які роботи виконані

ремонт дороги
Ремонт дороги Київ – Ковель – Ягодин

Триває капітальний ремонт траси М-07 Київ – Ковель – Ягодин. Підрядник відновлює дорожнє покриття на під’їзді до пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ” на кордоні з Польщею. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Ремонт траси до польського кордону

На трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин тривають роботи з капітального ремонту на під’їзді до пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Підрядник у посиленому темпі відновлює дорожнє полотно.

Спершу дорожники очищають ділянку від старого покриття та формують міцну основу. Поверх неї вкладають крупнозернистий асфальт, а далі – шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші. Завершальним етапом стане фінішне асфальтування, наголошують в пресслужбі.

Паралельно з основними роботами дорожники облаштовують тротуари для безпечного пересування пішоходів та проводять відсипку узбіч.

За якістю та темпом робіт стежать фахівці Служби відновлення у Волинській області разом із незалежними інженерами технічного нагляду.

Ділянка автодороги М-07 на під’їзді до міжнародного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" є складовою масштабного інфраструктурного проєкту, що реалізується в межах програми ЄС "Механізм Сполучення Європи" (Connecting Europe Facility, CEF).

Його основна мета — модернізація однієї з ключових транспортних артерій, яка забезпечує вантажопотік через кордон із Польщею. Проєкт покликаний створити безпечні та комфортні умови для водіїв і водночас підвищити ефективність міжнародних перевезень.

Фото 2 — Біля пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" ремонтують ключову ділянку траси: які роботи виконані
Фото 3 — Біля пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" ремонтують ключову ділянку траси: які роботи виконані
Фото 4 — Біля пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" ремонтують ключову ділянку траси: які роботи виконані
Фото 5 — Біля пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" ремонтують ключову ділянку траси: які роботи виконані
Фото 6 — Біля пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" ремонтують ключову ділянку траси: які роботи виконані

Нагадаємо, на Київщині триває капітальний ремонт мосту через річку Тетерів на дорозі Т-10-05, який зазнав руйнувань під час обстрілів на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. 

Автор:
Ольга Опенько