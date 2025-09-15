Запланована подія 2

Автошляхи Тернопільщини отримали оновлене покриття, розмітку та освітлення: що відомо про ремонтні роботи

На Тернопільщині триває оновлення державних доріг за співфінансуванням з державного та місцевого бюджетів. Цьогоріч уже вдалося покращити умови проїзду на дев’яти автошляхах у межах територіальних громад області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Покращення проїзду та безпеки на дорогах

Спільно з громадами Тернопільщини ми працюємо над покращенням умов проїзду державними автошляхами області, щоб забезпечити стабільну та надійну логістику.

Завдяки механізму співфінансування з державного та місцевого бюджетів стає можливим оперативно ремонтувати зношене дорожнє покриття та інфраструктуру, гарантуючи належне транспортне сполучення на дорогах області.

Цьогоріч на умовах співфінансування активно співпрацюємо з територіальними громадами Тернопільщини. Покращити умови проїзду та підвищити безпеку учасників дорожнього руху вдалося на дев’яти автошляхах у межах Шумської, Почаївської, Монастириської, Бучацької, Лановецької, Великоберезовицької, Нараївської та Великодедеркальської громад, наголошує пресслужба.

Підрядні організації ліквідували просадки, колійність, вибоїни та інші дефекти дорожнього покриття гарячим асфальтобетоном. На окремих ділянках здійснено ямковий ремонт струменевим методом та влаштовано нові карти. Також оновлено горизонтальну дорожню розмітку й відновлено зовнішнє освітлення з встановленням нових опор та світильників.

Наразі на черзі роботи на ділянках доріг державного значення, які проходять через Борсуківську, Гримайлівську, Підволочиську, Трибухівську та Скориківську громади.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області тривають ремонтні роботи на дорогах державного значення, щоб забезпечити безпечний і сталий рух транспорту. 

Автор:
Ольга Опенько