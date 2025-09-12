Ремонт мосту біля Вишгорода на завершальному етапі: коли відкриють рух

На Київщині триває капітальний ремонт мосту на дорозі Р-69 поблизу Вишгорода. Ця споруда була зруйнована у 2022 році внаслідок збройної агресії РФ. Відновлення мосту є одним із пріоритетних проєктів для транспортної інфраструктури регіону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Агентства відновлення.

Як просуваються роботи?

Фахівці вже демонтували зруйновані конструкції та встановили нові елементи:

змонтовані нові опори та залізобетонні балки;

влаштована монолітна залізобетонна плита.

Наразі ремонтники працюють над відновленням вцілілих частин мосту:

ремонтують залізобетонні балки та поверхні;

проводять гідроізоляцію;

готують закладні деталі для подальшого бетонування.

Відбудова мосту здійснюється за кошти кредитної угоди з Великою Британією. Для забезпечення руху транспорту під час ремонтних робіт було організовано тимчасовий об’їзд із понтонною переправою довжиною 120 метрів.

Наразі роботи знаходяться на завершальному етапі. Рух мостом планується відкрити цієї осені.

Нагадаємо, на Київщині триває капітальний ремонт мосту через річку Тетерів на дорозі Т-10-05, який зазнав руйнувань під час обстрілів на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.