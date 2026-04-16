Нагороджено переможців рейтингу «ТОП-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року

Редакція «ТОП-100. Рейтинги найбільших» разом з delo.ua урочисто нагородила переможців рейтингу «ТОП-50 лідерів українського бізнесу».

Переможці ТОП-50

Більшість із 50 найкращих CЕO керують провідними компаніями у АПК, енергетиці, IT та телекомі, ритейлі та FMCG. Чимало серед переможців рейтингу також представників таких сфер як промисловість та фінанси.

До першої п’ятірки «ТОП-50 лідерів українського бізнесу» у 2026 році увійшли такі управлінці:

Максим Тімченко, Генеральний директор ДТЕК Василь Даниляк, СЕО ОККО Group Євген Осипов, Генеральний директор «Кернел» Юрій Риженков, Генеральний директор «Метінвест Холдинг» Олександр Комаров, СЕО «Київстар»

Повний список переможців Топ-50 опубліковано на Delo.ua та у квітневому випуску Журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших»

Переможці спеціальних номінацій

Цього року редакція також обирала переможців у спеціальних номінаціях.

Лідер інвестицій у відновлення — керівникам, які послідовно стверджують роль своїх компаній у відновленні інфраструктури України.

Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК;

Найкращий антикризовий менеджер — керівникам, які демонструють найкращі навички антикризового менеджменту та забезпечують безперервний розвиток компанії, попри війну, кризу та інші чинники, які несуть ризики для бізнесу:

Євген Тафійчук , СЕО Нова пошта;

Дмитро Шпаков , президент компанії «AB InBev Efes Україна»;

Олександр Дубінін, власник та генеральний директор компанії «Паралель».

Амбасадор бізнесу — керівникам, які активно представляють Україну на міжнародних ринках та формують репутаційний капітал вітчизняного бізнесу у світі:

Олександр Комаров , СЕО «Київстар»;

Геннадій Сорочинський , генеральний директор Uni-Laman Group;

Лука Занотті , СЕО «Інтерпайп»;

Олег Заплетнюк , генеральний директор «ТАС Агро»;

Тарас Барабаш, СЕО «Мономах».

Лідер галузі — керівники, які мають найбільший авторитет серед колег у своїй галузі, впливають на рішення, які стосуються розвитку галузі, та послідовно відстоюють інтереси ринку:

Марина Авдєєва , голова наглядової ради СК «Арсенал Страхування»;

Ольга Шевченко , виконавча директорка мережі магазинів EVA;

Олександр Джуринський , СЕО та співвласник групи компаній VIDI;

Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine.

Лідер інновацій — керівники, які послідовно та ефективно запроваджують інновації у виробництві, бізнес-процесах та системах управляння компанією:

Сергій Черненко , голова правління ПУМБ;

Георг фон Нолкен , СЕО «Контінентал Фармерз Груп»;

Людмила Севрюк, директорка «Брокард-Україна»;

Максим Барабаш , генеральний директор «Філіп Морріс Україна»;

Альона Банніцина, генеральна директорка «L'Oréal Україна».

Провідник змін — керівники, які змінюють принципи роботи компанії, бізнесу загалом, галузі та державного регулювання, відстоюючи принципи модернізації та використання найкращих світових практик:

Євген Осипов , генеральний директор Kernel;

Наталія Азюковська, виконавча директорка VARUS.

Церемонія нагородження

Урочиста церемонія нагородження відбулася 15 квітня в рамках щорічної конференції Business Wisdom Summit, яку гостинно приймав InterContinental Kyiv.

На церемонії нагородження на сцену піднімалися:

Марина Авдеєва , голова наглядової ради СК «Арсенал Страхування»

, голова наглядової ради СК «Арсенал Страхування» Геннадій Сорочинський , СEO Uni-Laman Group

, СEO Uni-Laman Group Олег Заплетнюк , Генеральний директор ТОВ «ТАС Агро»

, Генеральний директор ТОВ «ТАС Агро» Олександр Дубінін , власник та генеральний директор «Паралель»

, власник та генеральний директор «Паралель» Віталій Войтович , засновник і СЕО Premier FOOD Group

, засновник і СЕО Premier FOOD Group Олександр Джуринський , СЕО та співвласник групи компаній VIDI

, СЕО та співвласник групи компаній VIDI Олег Хайдакін , генеральний директор Carlsberg Ukraine

, генеральний директор Carlsberg Ukraine Людмила Севрюк , директорка «Брокард-Україна»

, директорка «Брокард-Україна» Артем Бородатюк , CEO FRACTAL (ex-Netpeak)

, CEO FRACTAL (ex-Netpeak) Оксана Беляєва , CEO OMD Optimum Media Group

, CEO OMD Optimum Media Group Галина Воробйова , директорка «Імперіал Брендс Продакшн Україна»

, директорка «Імперіал Брендс Продакшн Україна» Олександр Лещенко, керуючий партнер LESHCHENKO & PARTNERS

Компанії, якими керують переможці рейтингу СЕО, є лідерами у своїх галузях. Зокрема, ДТЕК — в енергетиці, «Київстар» — у телекомунікаціях, «Кернел» та МХП — в агропромисловому комплексі, холдинг «Метінвест» — у металургії, ОККО та АТБ — у паливному та продовольчому ритейлі, Нова пошта — у логістиці тощо. Разом 50 номінантів рейтингу забезпечують приблизно 2 трлн грн річного доходу своїм компаніям. Під керівництвом цих СЕО працюють сотні тисяч українців.

Чимало номінантів рейтингу були його фігурантами й минулого року. Водночас до топ-50 потрапило чимало нових персон. Приміром, голова наглядової ради страхової компанії «Арсенал Страхування» Марина Авдєєва, СЕО промислової компанії «Інтерпайп» Лука Занотті, засновник та СЕО групи ІТ-компаній Fractal (колишня Netpeak) Артем Бородатюк та інші.

Як визначали переможців

Переможців серед управлінців визначали у два етапи. На старті рейтингу до його лонгліста увійшло майже півтори сотні керівників українських компаній. Враховуючи результати онлайн-голосування, оцінки експертів та результати роботи компаній протягом 2025 року, редакція сформувала шортліст претендентів, до якого увійшло 70 керівників. На другому етапі експертне журі оцінило номінантів і визначило переможців, які увійшли у фінальний ТОП-50 рейтингу.

До складу журі увійшли очільники консалтингових та рекрутингових агенцій, керівники фахових об’єднань управлінців та закладів бізнес-освіти, аналітики та практики, представники оргкомітету рейтингу.

Оцінювали претендентів за такими критеріями: