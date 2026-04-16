Нагороджено переможців рейтингу «ТОП-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Редакція «ТОП-100. Рейтинги найбільших» разом з delo.ua урочисто нагородила переможців рейтингу «ТОП-50 лідерів українського бізнесу».
Переможці ТОП-50
Більшість із 50 найкращих CЕO керують провідними компаніями у АПК, енергетиці, IT та телекомі, ритейлі та FMCG. Чимало серед переможців рейтингу також представників таких сфер як промисловість та фінанси.
До першої п’ятірки «ТОП-50 лідерів українського бізнесу» у 2026 році увійшли такі управлінці:
- Максим Тімченко, Генеральний директор ДТЕК
- Василь Даниляк, СЕО ОККО Group
- Євген Осипов, Генеральний директор «Кернел»
- Юрій Риженков, Генеральний директор «Метінвест Холдинг»
- Олександр Комаров, СЕО «Київстар»
Повний список переможців Топ-50 опубліковано на Delo.ua та у квітневому випуску Журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших»
Переможці спеціальних номінацій
Цього року редакція також обирала переможців у спеціальних номінаціях.
Лідер інвестицій у відновлення — керівникам, які послідовно стверджують роль своїх компаній у відновленні інфраструктури України.
- Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК;
Найкращий антикризовий менеджер — керівникам, які демонструють найкращі навички антикризового менеджменту та забезпечують безперервний розвиток компанії, попри війну, кризу та інші чинники, які несуть ризики для бізнесу:
- Євген Тафійчук, СЕО Нова пошта;
- Дмитро Шпаков, президент компанії «AB InBev Efes Україна»;
- Олександр Дубінін, власник та генеральний директор компанії «Паралель».
Амбасадор бізнесу — керівникам, які активно представляють Україну на міжнародних ринках та формують репутаційний капітал вітчизняного бізнесу у світі:
- Олександр Комаров, СЕО «Київстар»;
- Геннадій Сорочинський, генеральний директор Uni-Laman Group;
- Лука Занотті, СЕО «Інтерпайп»;
- Олег Заплетнюк, генеральний директор «ТАС Агро»;
- Тарас Барабаш, СЕО «Мономах».
Лідер галузі — керівники, які мають найбільший авторитет серед колег у своїй галузі, впливають на рішення, які стосуються розвитку галузі, та послідовно відстоюють інтереси ринку:
- Марина Авдєєва, голова наглядової ради СК «Арсенал Страхування»;
- Ольга Шевченко, виконавча директорка мережі магазинів EVA;
- Олександр Джуринський, СЕО та співвласник групи компаній VIDI;
- Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine.
Лідер інновацій — керівники, які послідовно та ефективно запроваджують інновації у виробництві, бізнес-процесах та системах управляння компанією:
- Сергій Черненко, голова правління ПУМБ;
- Георг фон Нолкен, СЕО «Контінентал Фармерз Груп»;
- Людмила Севрюк, директорка «Брокард-Україна»;
- Максим Барабаш, генеральний директор «Філіп Морріс Україна»;
- Альона Банніцина, генеральна директорка «L'Oréal Україна».
Провідник змін — керівники, які змінюють принципи роботи компанії, бізнесу загалом, галузі та державного регулювання, відстоюючи принципи модернізації та використання найкращих світових практик:
- Євген Осипов, генеральний директор Kernel;
- Наталія Азюковська, виконавча директорка VARUS.
Церемонія нагородження
Урочиста церемонія нагородження відбулася 15 квітня в рамках щорічної конференції Business Wisdom Summit, яку гостинно приймав InterContinental Kyiv.
На церемонії нагородження на сцену піднімалися:
- Марина Авдеєва, голова наглядової ради СК «Арсенал Страхування»
- Геннадій Сорочинський, СEO Uni-Laman Group
- Олег Заплетнюк, Генеральний директор ТОВ «ТАС Агро»
- Олександр Дубінін, власник та генеральний директор «Паралель»
- Віталій Войтович, засновник і СЕО Premier FOOD Group
- Олександр Джуринський, СЕО та співвласник групи компаній VIDI
- Олег Хайдакін, генеральний директор Carlsberg Ukraine
- Людмила Севрюк, директорка «Брокард-Україна»
- Артем Бородатюк, CEO FRACTAL (ex-Netpeak)
- Оксана Беляєва, CEO OMD Optimum Media Group
- Галина Воробйова, директорка «Імперіал Брендс Продакшн Україна»
- Олександр Лещенко, керуючий партнер LESHCHENKO & PARTNERS
Компанії, якими керують переможці рейтингу СЕО, є лідерами у своїх галузях. Зокрема, ДТЕК — в енергетиці, «Київстар» — у телекомунікаціях, «Кернел» та МХП — в агропромисловому комплексі, холдинг «Метінвест» — у металургії, ОККО та АТБ — у паливному та продовольчому ритейлі, Нова пошта — у логістиці тощо. Разом 50 номінантів рейтингу забезпечують приблизно 2 трлн грн річного доходу своїм компаніям. Під керівництвом цих СЕО працюють сотні тисяч українців.
Чимало номінантів рейтингу були його фігурантами й минулого року. Водночас до топ-50 потрапило чимало нових персон. Приміром, голова наглядової ради страхової компанії «Арсенал Страхування» Марина Авдєєва, СЕО промислової компанії «Інтерпайп» Лука Занотті, засновник та СЕО групи ІТ-компаній Fractal (колишня Netpeak) Артем Бородатюк та інші.
Як визначали переможців
Переможців серед управлінців визначали у два етапи. На старті рейтингу до його лонгліста увійшло майже півтори сотні керівників українських компаній. Враховуючи результати онлайн-голосування, оцінки експертів та результати роботи компаній протягом 2025 року, редакція сформувала шортліст претендентів, до якого увійшло 70 керівників. На другому етапі експертне журі оцінило номінантів і визначило переможців, які увійшли у фінальний ТОП-50 рейтингу.
До складу журі увійшли очільники консалтингових та рекрутингових агенцій, керівники фахових об’єднань управлінців та закладів бізнес-освіти, аналітики та практики, представники оргкомітету рейтингу.
Оцінювали претендентів за такими критеріями:
- досвід роботи на керівних посадах,
- навички антикризового менеджменту,
- використання новацій у роботі,
- лідерський потенціал,
- компетенція щодо управління змінами.