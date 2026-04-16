Нагороджено переможців рейтингу «ТОП-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року

Редакція «ТОП-100. Рейтинги найбільших» разом з delo.ua урочисто нагородила переможців рейтингу «ТОП-50 лідерів українського бізнесу».

Переможці ТОП-50

Більшість із 50 найкращих CЕO керують провідними компаніями у АПК, енергетиці, IT та телекомі, ритейлі та FMCG. Чимало серед переможців рейтингу також представників таких сфер як промисловість та фінанси.

До першої п’ятірки «ТОП-50 лідерів українського бізнесу» у 2026 році увійшли такі управлінці:

  1. Максим Тімченко, Генеральний директор ДТЕК 
  2. Василь Даниляк, СЕО ОККО Group  
  3. Євген Осипов, Генеральний директор «Кернел» 
  4. Юрій Риженков, Генеральний директор «Метінвест Холдинг» 
  5. Олександр Комаров, СЕО «Київстар»

Повний список переможців Топ-50 опубліковано на Delo.ua та у квітневому випуску Журналу «Топ-100. Рейтинги найбільших»

Переможці спеціальних номінацій

Цього року редакція також обирала переможців у спеціальних номінаціях.

Лідер інвестицій у відновленнякерівникам, які послідовно стверджують роль своїх компаній у відновленні інфраструктури України.

  • Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК;

Найкращий антикризовий менеджер керівникам, які демонструють найкращі навички антикризового менеджменту та забезпечують безперервний розвиток компанії, попри війну, кризу та інші чинники, які несуть ризики для бізнесу:

  • Євген Тафійчук, СЕО Нова пошта;
  • Дмитро Шпаков, президент компанії «AB InBev Efes Україна»;
  • Олександр Дубінін, власник та генеральний директор компанії «Паралель».

Амбасадор бізнесу керівникам, які активно представляють Україну на міжнародних ринках та формують репутаційний капітал вітчизняного бізнесу у світі:

  • Олександр Комаров, СЕО «Київстар»;
  • Геннадій Сорочинський, генеральний директор Uni-Laman Group;
  • Лука Занотті, СЕО «Інтерпайп»;
  • Олег Заплетнюк, генеральний директор «ТАС Агро»;
  • Тарас Барабаш, СЕО «Мономах».

Лідер галузі — керівники, які мають найбільший авторитет серед колег у своїй галузі, впливають на рішення, які стосуються розвитку галузі, та послідовно відстоюють інтереси ринку:

  • Марина Авдєєва, голова наглядової ради СК «Арсенал Страхування»;
  • Ольга Шевченко, виконавча директорка мережі магазинів EVA; 
  • Олександр Джуринський, СЕО та співвласник групи компаній VIDI;
  • Марко Ткачук, генеральний директор IDS Ukraine.

Лідер інновацій — керівники, які послідовно та ефективно запроваджують інновації у виробництві, бізнес-процесах та системах управляння компанією:

  • Сергій Черненко, голова правління ПУМБ;
  • Георг фон Нолкен, СЕО «Контінентал Фармерз Груп»;
  • Людмила Севрюк, директорка «Брокард-Україна»; 
  • Максим Барабаш, генеральний директор «Філіп Морріс Україна»;
  • Альона Банніцина, генеральна директорка «L'Oréal Україна».

Провідник змін — керівники, які змінюють принципи роботи компанії, бізнесу загалом, галузі та державного регулювання, відстоюючи принципи модернізації та використання найкращих світових практик:

  • Євген Осипов, генеральний директор Kernel;
  • Наталія Азюковська, виконавча директорка VARUS.

Церемонія нагородження

Урочиста церемонія нагородження відбулася 15 квітня в рамках щорічної конференції Business Wisdom Summit, яку гостинно приймав InterContinental Kyiv.

На церемонії нагородження на сцену піднімалися:

  • Марина Авдеєва, голова наглядової ради СК «Арсенал Страхування»
  • Геннадій Сорочинський, СEO Uni-Laman Group 
  • Олег Заплетнюк, Генеральний директор ТОВ «ТАС Агро»
  • Олександр Дубінін, власник та генеральний директор «Паралель»
  • Віталій Войтович, засновник і СЕО Premier FOOD Group
  • Олександр Джуринський, СЕО та співвласник групи компаній VIDI
  • Олег Хайдакін, генеральний директор Carlsberg Ukraine
  • Людмила Севрюк, директорка «Брокард-Україна»
  • Артем Бородатюк, CEO FRACTAL (ex-Netpeak)
  • Оксана Беляєва, CEO OMD Optimum Media Group
  • Галина Воробйова, директорка «Імперіал Брендс Продакшн Україна»
  • Олександр Лещенко, керуючий партнер LESHCHENKO & PARTNERS 

Компанії, якими керують переможці рейтингу СЕО, є лідерами у своїх галузях. Зокрема, ДТЕК — в енергетиці, «Київстар» — у телекомунікаціях, «Кернел» та МХП — в агропромисловому комплексі, холдинг «Метінвест» — у металургії, ОККО та АТБ — у паливному та продовольчому ритейлі, Нова пошта — у логістиці тощо. Разом 50 номінантів рейтингу забезпечують приблизно 2 трлн грн річного доходу своїм компаніям. Під керівництвом цих СЕО працюють сотні тисяч українців.

Чимало номінантів рейтингу були його фігурантами й минулого року. Водночас до топ-50 потрапило чимало нових персон. Приміром, голова наглядової ради страхової компанії «Арсенал Страхування» Марина Авдєєва, СЕО промислової компанії «Інтерпайп» Лука Занотті, засновник та СЕО групи ІТ-компаній Fractal (колишня Netpeak) Артем Бородатюк та інші.

Як визначали переможців

Переможців серед управлінців визначали у два етапи. На старті рейтингу до його лонгліста увійшло майже півтори сотні керівників українських компаній. Враховуючи результати онлайн-голосування, оцінки експертів та результати роботи компаній протягом 2025 року, редакція сформувала шортліст претендентів, до якого увійшло 70 керівників. На другому етапі експертне журі оцінило номінантів і визначило переможців, які увійшли у фінальний ТОП-50 рейтингу.

До складу журі увійшли очільники консалтингових та рекрутингових агенцій, керівники фахових об’єднань управлінців та закладів бізнес-освіти, аналітики та практики, представники оргкомітету рейтингу.

Оцінювали претендентів за такими критеріями:

  • досвід роботи на керівних посадах,
  • навички антикризового менеджменту,
  • використання новацій у роботі,
  • лідерський потенціал,
  • компетенція щодо управління змінами.
Джерела: ТОП 100