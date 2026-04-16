Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года

Редакция «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» вместе с delo.ua торжественно наградила победителей рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса».

Победители ТОП-50

Большинство из 50 лучших CЕO управляют ведущими компаниями в АПК, энергетике, IT и телекоме, ритейле и FMCG. Среди победителей рейтинга немало представителей таких сфер как промышленность и финансы.

В первую пятерку «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» в 2026 году вошли следующие управленцы:

Максим Тимченко, Генеральный директор ДТЭК Василий Даниляк, СЕО ОККО Group Евгений Осипов, Генеральный директор «Кернел» Юрий Рыженков, Генеральный директор «Метинвест Холдинг» Александр Комаров, СЕО «Киевстар»

Полный список победителей Топ-50 опубликован на Delo.ua и в апрельском выпуске журнала «Топ-100. Рейтинги самых больших»

Победители специальных номинаций

В этом году редакция также выбирала победителей по специальным номинациям.

Лидер инвестиций в восстановление — руководителям, последовательно утверждающим роль своих компаний в восстановлении инфраструктуры Украины.

Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК;

Лучший антикризисный менеджер — руководителям, которые демонстрируют лучшие навыки антикризисного менеджмента и обеспечивают непрерывное развитие компании, несмотря на войну, кризис и другие факторы, несущие риски для бизнеса:

Евгений Тафийчук , СЕО Новая почта;

Дмитрий Шпаков , президент компании «AB InBev Efes Украина»;

Александр Дубинин, владелец и генеральный директор компании «Параллель».

Амбасадор бизнесу — руководителям, активно представляющим Украину на международных рынках и формирующих репутационный капитал отечественного бизнеса в мире:

Александр Комаров , СЕО «Киевстар»;

Геннадий Сорочинский , генеральный директор Uni-Laman Group;

Лука Занотти , СЕО «Интерпайп»;

Олег Заплетнюк , генеральный директор «ТАС Агро»;

Тарас Барабаш, СЕО «Мономах».

Лидер отрасли — руководители, имеющие наибольший авторитет среди коллег в своей отрасли, влияют на решения, касающиеся развития отрасли, и последовательно отстаивают интересы рынка:

Марина Авдеева , председатель наблюдательного совета СК «Арсенал Страхование»;

Ольга Шевченко , исполнительный директор сети магазинов EVA;

Александр Джуринский , СЕО и совладелец группы компаний VIDI;

Марк Ткачук, генеральный директор IDS Ukraine.

Лидер инноваций — руководители, последовательно и эффективно внедряющие инновации в производстве, бизнес-процессах и системах управления компанией:

Сергей Черненко , председатель правления ПУМБ;

Георг фон Нолкен , СЕО «Континентал Фармерз Групп»;

Людмила Севрюк, директор «Брокард-Украина»;

Максим Барабаш , генеральный директор «Филипп Моррис Украина»;

Алена Банницына, генеральный директор «L'Oréal Украина».

Проводник перемен — руководители, которые изменяют принципы работы компании, бизнеса в целом, отрасли и государственного регулирования, отстаивая принципы модернизации и использования лучших мировых практик:

Евгений Осипов , генеральный директор Kernel;

Наталья Азюковская, исполнительный директор VARUS.

Церемония награждения

Торжественная церемония награждения прошла 15 апреля в рамках ежегодной конференции Business Wisdom Summit, которую гостеприимно принимал InterContinental Kyiv.

На церемонии награждения на сцену поднимались:

Марина Авдеева , председатель наблюдательного совета СК "Арсенал Страхование"

, председатель наблюдательного совета СК "Арсенал Страхование" Геннадий Сорочинский , СEO Uni-Laman Group

, СEO Uni-Laman Group Олег Заплетнюк , Генеральный директор «ТАС Агро»

, Генеральный директор «ТАС Агро» Александр Дубинин , владелец и генеральный директор «Параллель»

, владелец и генеральный директор «Параллель» Виталий Войтович , основатель и СЕО Premier FOOD Group

, основатель и СЕО Premier FOOD Group Александр Джуринский , СЕО и совладелец группы компаний VIDI

, СЕО и совладелец группы компаний VIDI Олег Хайдакин , генеральный директор Carlsberg Ukraine

, генеральный директор Carlsberg Ukraine Людмила Севрюк , директор «Брокард-Украина»

, директор «Брокард-Украина» Артем Бородатюк , CEO FRACTAL (ex-Netpeak)

, CEO FRACTAL (ex-Netpeak) Оксана Беляева , CEO OMD Optimum Media Group

, CEO OMD Optimum Media Group Галина Воробьева , директор «Империал Брендс Продакшн Украина»

, директор «Империал Брендс Продакшн Украина» Александр Лещенко, управляющий партнер LESHCHENKO & PARTNERS

Компании, управляемые победителями рейтинга СЕО, являются лидерами в своих отраслях. В частности, ДТЭК – в энергетике, «Киевстар» – в телекоммуникациях, «Кернел» и МХП – в агропромышленном комплексе, холдинг «Метинвест» – в металлургии, ОККО и АТБ – в топливном и продовольственном ритейле, Новая почта – в логистике и т.д. Итого 50 номинантов рейтинга обеспечивают примерно 2 трлн грн годового дохода своим компаниям. Под руководством этих СЭО работают сотни тысяч украинцев.

Многие номинанты рейтинга были его фигурантами и в прошлом году. В то же время в топ-50 попало немало новых персон. Например, председатель наблюдательного совета страховой компании «Арсенал Страхование» Марина Авдеева, СЕО промышленной компании «Интерпайп» Лука Занотти, основатель и СЕО группы ИТ-компаний Fractal (бывшая Netpeak) Артем Бородатюк и другие.

Как определяли победителей

Победителей среди управленцев определяли в два этапа. На старте рейтинга в его лонглист вошли почти полторы сотни руководителей украинских компаний. Учитывая результаты онлайн-голосования, оценки экспертов и результаты работы компаний в течение 2025 года, редакция сформировала шортлист претендентов, в который вошли 70 руководителей. На втором этапе экспертное жюри оценило номинантов и определило победителей, вошедших в финальный ТОП-50 рейтинга.

В состав жюри вошли руководители консалтинговых и рекрутинговых агентств, руководители профессиональных объединений управленцев и учреждений бизнес-образования, аналитики и практики, представители оргкомитета рейтинга.

Оценивали претендентов по следующим критериям: