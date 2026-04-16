- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года
Редакция «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» вместе с delo.ua торжественно наградила победителей рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса».
Победители ТОП-50
Большинство из 50 лучших CЕO управляют ведущими компаниями в АПК, энергетике, IT и телекоме, ритейле и FMCG. Среди победителей рейтинга немало представителей таких сфер как промышленность и финансы.
В первую пятерку «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» в 2026 году вошли следующие управленцы:
- Максим Тимченко, Генеральный директор ДТЭК
- Василий Даниляк, СЕО ОККО Group
- Евгений Осипов, Генеральный директор «Кернел»
- Юрий Рыженков, Генеральный директор «Метинвест Холдинг»
- Александр Комаров, СЕО «Киевстар»
Полный список победителей Топ-50 опубликован на Delo.ua и в апрельском выпуске журнала «Топ-100. Рейтинги самых больших»
Победители специальных номинаций
В этом году редакция также выбирала победителей по специальным номинациям.
Лидер инвестиций в восстановление — руководителям, последовательно утверждающим роль своих компаний в восстановлении инфраструктуры Украины.
- Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК;
Лучший антикризисный менеджер — руководителям, которые демонстрируют лучшие навыки антикризисного менеджмента и обеспечивают непрерывное развитие компании, несмотря на войну, кризис и другие факторы, несущие риски для бизнеса:
- Евгений Тафийчук, СЕО Новая почта;
- Дмитрий Шпаков, президент компании «AB InBev Efes Украина»;
- Александр Дубинин, владелец и генеральный директор компании «Параллель».
Амбасадор бизнесу — руководителям, активно представляющим Украину на международных рынках и формирующих репутационный капитал отечественного бизнеса в мире:
- Александр Комаров, СЕО «Киевстар»;
- Геннадий Сорочинский, генеральный директор Uni-Laman Group;
- Лука Занотти, СЕО «Интерпайп»;
- Олег Заплетнюк, генеральный директор «ТАС Агро»;
- Тарас Барабаш, СЕО «Мономах».
Лидер отрасли — руководители, имеющие наибольший авторитет среди коллег в своей отрасли, влияют на решения, касающиеся развития отрасли, и последовательно отстаивают интересы рынка:
- Марина Авдеева, председатель наблюдательного совета СК «Арсенал Страхование»;
- Ольга Шевченко, исполнительный директор сети магазинов EVA;
- Александр Джуринский, СЕО и совладелец группы компаний VIDI;
- Марк Ткачук, генеральный директор IDS Ukraine.
Лидер инноваций — руководители, последовательно и эффективно внедряющие инновации в производстве, бизнес-процессах и системах управления компанией:
- Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ;
- Георг фон Нолкен, СЕО «Континентал Фармерз Групп»;
- Людмила Севрюк, директор «Брокард-Украина»;
- Максим Барабаш, генеральный директор «Филипп Моррис Украина»;
- Алена Банницына, генеральный директор «L'Oréal Украина».
Проводник перемен — руководители, которые изменяют принципы работы компании, бизнеса в целом, отрасли и государственного регулирования, отстаивая принципы модернизации и использования лучших мировых практик:
- Евгений Осипов, генеральный директор Kernel;
- Наталья Азюковская, исполнительный директор VARUS.
Церемония награждения
Торжественная церемония награждения прошла 15 апреля в рамках ежегодной конференции Business Wisdom Summit, которую гостеприимно принимал InterContinental Kyiv.
На церемонии награждения на сцену поднимались:
- Марина Авдеева, председатель наблюдательного совета СК "Арсенал Страхование"
- Геннадий Сорочинский, СEO Uni-Laman Group
- Олег Заплетнюк, Генеральный директор «ТАС Агро»
- Александр Дубинин, владелец и генеральный директор «Параллель»
- Виталий Войтович, основатель и СЕО Premier FOOD Group
- Александр Джуринский, СЕО и совладелец группы компаний VIDI
- Олег Хайдакин, генеральный директор Carlsberg Ukraine
- Людмила Севрюк, директор «Брокард-Украина»
- Артем Бородатюк, CEO FRACTAL (ex-Netpeak)
- Оксана Беляева, CEO OMD Optimum Media Group
- Галина Воробьева, директор «Империал Брендс Продакшн Украина»
- Александр Лещенко, управляющий партнер LESHCHENKO & PARTNERS
Компании, управляемые победителями рейтинга СЕО, являются лидерами в своих отраслях. В частности, ДТЭК – в энергетике, «Киевстар» – в телекоммуникациях, «Кернел» и МХП – в агропромышленном комплексе, холдинг «Метинвест» – в металлургии, ОККО и АТБ – в топливном и продовольственном ритейле, Новая почта – в логистике и т.д. Итого 50 номинантов рейтинга обеспечивают примерно 2 трлн грн годового дохода своим компаниям. Под руководством этих СЭО работают сотни тысяч украинцев.
Многие номинанты рейтинга были его фигурантами и в прошлом году. В то же время в топ-50 попало немало новых персон. Например, председатель наблюдательного совета страховой компании «Арсенал Страхование» Марина Авдеева, СЕО промышленной компании «Интерпайп» Лука Занотти, основатель и СЕО группы ИТ-компаний Fractal (бывшая Netpeak) Артем Бородатюк и другие.
Как определяли победителей
Победителей среди управленцев определяли в два этапа. На старте рейтинга в его лонглист вошли почти полторы сотни руководителей украинских компаний. Учитывая результаты онлайн-голосования, оценки экспертов и результаты работы компаний в течение 2025 года, редакция сформировала шортлист претендентов, в который вошли 70 руководителей. На втором этапе экспертное жюри оценило номинантов и определило победителей, вошедших в финальный ТОП-50 рейтинга.
В состав жюри вошли руководители консалтинговых и рекрутинговых агентств, руководители профессиональных объединений управленцев и учреждений бизнес-образования, аналитики и практики, представители оргкомитета рейтинга.
Оценивали претендентов по следующим критериям:
- опыт работы на руководящих должностях,
- навыки антикризисного менеджмента,
- использование новаций в работе,
- лидерский потенциал,
- компетенция по управлению изменениями.