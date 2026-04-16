Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года

Топ-50 лидеров украинского бизнеса
Топ-50 лидеров украинского бизнеса

Редакция «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» вместе с delo.ua торжественно наградила победителей рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса».

Победители ТОП-50

Большинство из 50 лучших CЕO управляют ведущими компаниями в АПК, энергетике, IT и телекоме, ритейле и FMCG. Среди победителей рейтинга немало представителей таких сфер как промышленность и финансы.

В первую пятерку «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» в 2026 году вошли следующие управленцы:

  1. Максим Тимченко, Генеральный директор ДТЭК
  2. Василий Даниляк, СЕО ОККО Group
  3. Евгений Осипов, Генеральный директор «Кернел»
  4. Юрий Рыженков, Генеральный директор «Метинвест Холдинг»
  5. Александр Комаров, СЕО «Киевстар»

Полный список победителей Топ-50 опубликован на Delo.ua и в апрельском выпуске журнала «Топ-100. Рейтинги самых больших»

Победители специальных номинаций

В этом году редакция также выбирала победителей по специальным номинациям.

Лидер инвестиций в восстановление —  руководителям, последовательно утверждающим роль своих компаний в восстановлении инфраструктуры Украины.

  • Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК;

Лучший антикризисный менеджер —  руководителям, которые демонстрируют лучшие навыки антикризисного менеджмента и обеспечивают непрерывное развитие компании, несмотря на войну, кризис и другие факторы, несущие риски для бизнеса:

  • Евгений Тафийчук, СЕО Новая почта;
  • Дмитрий Шпаков, президент компании «AB InBev Efes Украина»;
  • Александр Дубинин, владелец и генеральный директор компании «Параллель».

Амбасадор бизнесу —  руководителям, активно представляющим Украину на международных рынках и формирующих репутационный капитал отечественного бизнеса в мире:

  • Александр Комаров, СЕО «Киевстар»;
  • Геннадий Сорочинский, генеральный директор Uni-Laman Group;
  • Лука Занотти, СЕО «Интерпайп»;
  • Олег Заплетнюк, генеральный директор «ТАС Агро»;
  • Тарас Барабаш, СЕО «Мономах».

Лидер отрасли —  руководители, имеющие наибольший авторитет среди коллег в своей отрасли, влияют на решения, касающиеся развития отрасли, и последовательно отстаивают интересы рынка:

  • Марина Авдеева, председатель наблюдательного совета СК «Арсенал Страхование»;
  • Ольга Шевченко, исполнительный директор сети магазинов EVA;
  • Александр Джуринский, СЕО и совладелец группы компаний VIDI;
  • Марк Ткачук, генеральный директор IDS Ukraine.

Лидер инноваций — руководители, последовательно и эффективно внедряющие инновации в производстве, бизнес-процессах и системах управления компанией:

  • Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ;
  • Георг фон Нолкен, СЕО «Континентал Фармерз Групп»;
  • Людмила Севрюк, директор «Брокард-Украина»;
  • Максим Барабаш, генеральный директор «Филипп Моррис Украина»;
  • Алена Банницына, генеральный директор «L'Oréal Украина».

Проводник перемен — руководители, которые изменяют принципы работы компании, бизнеса в целом, отрасли и государственного регулирования, отстаивая принципы модернизации и использования лучших мировых практик:

  • Евгений Осипов, генеральный директор Kernel;
  • Наталья Азюковская, исполнительный директор VARUS.

Церемония награждения

Торжественная церемония награждения прошла 15 апреля в рамках ежегодной конференции Business Wisdom Summit, которую гостеприимно принимал InterContinental Kyiv.

Фото 2 — Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года
Фото 3 — Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года
Фото 4 — Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года
Фото 5 — Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года
Фото 6 — Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года
Фото 7 — Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года
Фото 8 — Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года
Фото 9 — Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года
Фото 10 — Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года
Фото 11 — Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года
Фото 12 — Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года
Фото 13 — Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года
Фото 14 — Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года
Фото 15 — Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года
Фото 16 — Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года
Фото 17 — Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года
Фото 18 — Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года
Фото 19 — Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года
Фото 20 — Награждены победители рейтинга «ТОП-50 лидеров украинского бизнеса» 2026 года

На церемонии награждения на сцену поднимались:

  • Марина Авдеева, председатель наблюдательного совета СК "Арсенал Страхование"
  • Геннадий Сорочинский, СEO Uni-Laman Group
  • Олег Заплетнюк, Генеральный директор «ТАС Агро»
  • Александр Дубинин, владелец и генеральный директор «Параллель»
  • Виталий Войтович, основатель и СЕО Premier FOOD Group
  • Александр Джуринский, СЕО и совладелец группы компаний VIDI
  • Олег Хайдакин, генеральный директор Carlsberg Ukraine
  • Людмила Севрюк, директор «Брокард-Украина»
  • Артем Бородатюк, CEO FRACTAL (ex-Netpeak)
  • Оксана Беляева, CEO OMD Optimum Media Group
  • Галина Воробьева, директор «Империал Брендс Продакшн Украина»
  • Александр Лещенко, управляющий партнер LESHCHENKO & PARTNERS

Компании, управляемые победителями рейтинга СЕО, являются лидерами в своих отраслях. В частности, ДТЭК – в энергетике, «Киевстар» – в телекоммуникациях, «Кернел» и МХП – в агропромышленном комплексе, холдинг «Метинвест» – в металлургии, ОККО и АТБ – в топливном и продовольственном ритейле, Новая почта – в логистике и т.д. Итого 50 номинантов рейтинга обеспечивают примерно 2 трлн грн годового дохода своим компаниям. Под руководством этих СЭО работают сотни тысяч украинцев.

Многие номинанты рейтинга были его фигурантами и в прошлом году. В то же время в топ-50 попало немало новых персон. Например, председатель наблюдательного совета страховой компании «Арсенал Страхование» Марина Авдеева, СЕО промышленной компании «Интерпайп» Лука Занотти, основатель и СЕО группы ИТ-компаний Fractal (бывшая Netpeak) Артем Бородатюк и другие.

Как определяли победителей

Победителей среди управленцев определяли в два этапа. На старте рейтинга в его лонглист вошли почти полторы сотни руководителей украинских компаний. Учитывая результаты онлайн-голосования, оценки экспертов и результаты работы компаний в течение 2025 года, редакция сформировала шортлист претендентов, в который вошли 70 руководителей. На втором этапе экспертное жюри оценило номинантов и определило победителей, вошедших в финальный ТОП-50 рейтинга.

В состав жюри вошли руководители консалтинговых и рекрутинговых агентств, руководители профессиональных объединений управленцев и учреждений бизнес-образования, аналитики и практики, представители оргкомитета рейтинга.

Оценивали претендентов по следующим критериям:

  • опыт работы на руководящих должностях,
  • навыки антикризисного менеджмента,
  • использование новаций в работе,
  • лидерский потенциал,
  • компетенция по управлению изменениями.
Источники: ТОП 100