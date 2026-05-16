США открывают новый пакет гуманитарной поддержки: Украина среди 21 страны

Государственный департамент США увеличил финансирование гуманитарной инициативы Организации Объединенных Наций еще на 1,8 млрд. долларов. Общий объем программы вырос до 3,8 млрд. долларов, а часть дополнительных средств будет направлена на реализацию гуманитарных проектов в Украине.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение посолки Украины в США Ольги Стефанишиной.

По ее словам, конкретные программы и объемы финансирования будут определяться Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов после согласования с Госдепартаментом США.

В Госдепе отметили, что дополнительное финансирование должно подтвердить долгосрочную поддержку гуманитарных программ, усиливая требования по результативности и проведению реформ в системе ООН.

Кроме Украины, поддержку получат гуманитарные фонды в Бангладеш, Мьянме, Центральноафриканской Республике, Чаде, Колумбии, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Гаити, Ливане, Судане, Сирии, Венесуэле и ряде других стран.

В Госдепартаменте также отметили, что США остаются самым крупным гуманитарным донором в мире и призвали другие страны и частный сектор увеличивать финансовое участие в гуманитарных программах.

В конце 2025 года США и гуманитарное управление ООН заключили первое соглашение о "гуманитарном перезапуске". По данным американской стороны, предварительный взнос в 2 млрд долларов уже помог более 21 млн человек получить необходимую поддержку.

Еврокомиссия утвердила первоначальный гуманитарный бюджет на 2026 год в размере 1,9 млрд евро. Из этой суммы 145 млн. евро будет направлено на поддержку Украины.