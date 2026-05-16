Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,01

EUR

51,44

--0,06

Готівковий курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,65

51,47

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

США відкривають новий пакет гуманітарної підтримки: Україна серед 21 країни

США збільшили гуманітарний фонд до $3,8 млрд
США збільшили гуманітарний фонд до $3,8 млрд

Державний департамент США збільшив фінансування гуманітарної ініціативи Організації Об’єднаних Націй ще на 1,8 млрд доларів. Загальний обсяг програми зріс до 3,8 млрд доларів, а частина додаткових коштів буде спрямована на реалізацію гуманітарних проєктів в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення посолки України у США Ольги Стефанішиної.

За її словами, конкретні програми та обсяги фінансування визначатимуться Управління ООН з координації гуманітарних питань після погодження з Держдепартаментом США.

У Держдепі зазначили, що додаткове фінансування має підтвердити довгострокову підтримку гуманітарних програм, водночас посилюючи вимоги щодо результативності та проведення реформ у системі ООН.

Окрім України, підтримку отримають гуманітарні фонди у Бангладеш, М’янмі, Центральноафриканській Республіці, Чаді, Колумбії, Демократичній Республіці Конго, Ефіопії, Гаїті, Лівані, Судані, Сирії, Венесуелі та низці інших країн.

У Держдепартаменті також наголосили, що США залишаються найбільшим гуманітарним донором у світі та закликали інші країни і приватний сектор збільшувати фінансову участь у гуманітарних програмах.

Наприкінці 2025 року США та гуманітарне управління ООН уклали першу угоду про "гуманітарний перезапуск". За даними американської сторони, попередній внесок у 2 млрд доларів уже допоміг більш ніж 21 млн людей отримати необхідну підтримку.

Додамо, Єврокомісія затвердила початковий гуманітарний бюджет на 2026 рік у розмірі 1,9 млрд євро. З цієї суми 145 млн євро буде спрямовано на підтримку України.

Автор:
Тетяна Гойденко