США відкривають новий пакет гуманітарної підтримки: Україна серед 21 країни

Державний департамент США збільшив фінансування гуманітарної ініціативи Організації Об’єднаних Націй ще на 1,8 млрд доларів. Загальний обсяг програми зріс до 3,8 млрд доларів, а частина додаткових коштів буде спрямована на реалізацію гуманітарних проєктів в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення посолки України у США Ольги Стефанішиної.

За її словами, конкретні програми та обсяги фінансування визначатимуться Управління ООН з координації гуманітарних питань після погодження з Держдепартаментом США.

У Держдепі зазначили, що додаткове фінансування має підтвердити довгострокову підтримку гуманітарних програм, водночас посилюючи вимоги щодо результативності та проведення реформ у системі ООН.

Окрім України, підтримку отримають гуманітарні фонди у Бангладеш, М’янмі, Центральноафриканській Республіці, Чаді, Колумбії, Демократичній Республіці Конго, Ефіопії, Гаїті, Лівані, Судані, Сирії, Венесуелі та низці інших країн.

У Держдепартаменті також наголосили, що США залишаються найбільшим гуманітарним донором у світі та закликали інші країни і приватний сектор збільшувати фінансову участь у гуманітарних програмах.

Наприкінці 2025 року США та гуманітарне управління ООН уклали першу угоду про "гуманітарний перезапуск". За даними американської сторони, попередній внесок у 2 млрд доларів уже допоміг більш ніж 21 млн людей отримати необхідну підтримку.

Додамо, Єврокомісія затвердила початковий гуманітарний бюджет на 2026 рік у розмірі 1,9 млрд євро. З цієї суми 145 млн євро буде спрямовано на підтримку України.