Українська Fire Point разом із німецькою компанією створять зброю проти балістичних ракет

Німецький оборонний гігант HENSOLDT підписав меморандум про співпрацю з українською компанією Fire Point.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті HENSOLDT.

Метою партнерства є спільна розробка новітньої наземної системи протиповітряної оборони, здатної виявляти та перехоплювати балістичні ракети. Проєкт отримав офіційну назву FREYJA.

У межах партнерства німецька HENSOLDT візьме на себе виробництво, тестування та постачання радіолокаційних комплексів для системи протиракетної оборони (ПРО) на базі передових радарів TRML-4D, а також забезпечить їх подальшу інтеграцію.

Водночас українська Fire Point у статусі генерального підрядника відповідатиме за проєктування всієї системи ПРО. Крім того, українська сторона постачатиме та випробовуватиме власні ракети FP-7, включаючи пускові установки та засоби керування системою.

"Співпраця з Fire Point над проєктом FREYJA є важливим кроком до масштабованого європейського внеску в оборону від балістичних ракет", — зазначив генеральний директор HENSOLDT Олівер Дьорре.

Про Fire Point

Fire Point - це українська приватна оборонна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Компанія виникла після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році й значно розширила свої виробничі потужності та продуктовий портфель.

Як писало Delo.ua, Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.

Fire Point інвестує значні кошти в розвиток балістичної програми -за даними медіа, близько 100 млн доларів. Компанія вже має десятки FP‑7 та FP‑9 для експериментальних запусків і технічно здатна виробляти кілька ракет щодня. Окрім того, частина виробництва твердого ракетного палива ведеться за кордоном, наприклад у Данії, з міркувань безпеки та оптимізації поставок.

Українська компанія Fire Point розпочала тестування балістичних ракет FP-7. Ракета є аналогом американської Atacams, але вдвічі дешевшою. Виробництво більшості компонентів FP-7 відбувається всередині компанії, а тестування ракети планують на російських військових об’єктах.