Украинская Fire Point вместе с немецкой компанией создадут оружие против баллистических ракет

Немецкий оборонный гигант HENSOLDT подписал меморандум о сотрудничестве с украинской компанией Fire Point.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте HENSOLDT.

Целью партнерства является совместная разработка новейшей наземной системы противовоздушной обороны, способной обнаруживать и перехватывать баллистические ракеты. Проект получил официальное название FREYJA.

В рамках партнерства немецкая HENSOLDT возьмет на себя производство, тестирование и поставку радиолокационных комплексов для противоракетной обороны (ПРО) на базе передовых радаров TRML-4D, а также обеспечит их дальнейшую интеграцию.

В то же время, украинская Fire Point в статусе генерального подрядчика будет отвечать за проектирование всей системы ПРО. Кроме того, украинская сторона будет поставлять и испытывать свои ракеты FP-7, включая пусковые установки и средства управления системой.

"Сотрудничество с Fire Point над проектом FREYJA является важным шагом к масштабированному европейскому вкладу в оборону от баллистических ракет", - отметил генеральный директор HENSOLDT Оливер Дёрре.

О Fire Point

Fire Point – это украинская частная оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Компания возникла после полномасштабного вторжения России в 2022 году и значительно расширила свои производственные мощности и продуктовый портфель.

Как писало Delo.ua, Fire Point в 2026 году может выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго " в десятки единиц.

Fire Point инвестирует значительные средства в развитие баллистической программы – по данным медиа, около 100 млн долларов. У компании уже есть десятки FP‑7 и FP‑9 для экспериментальных запусков и технически способна производить несколько ракет ежедневно. Кроме того, часть производства твердого ракетного топлива ведется за границей, например, в Дании, по соображениям безопасности и оптимизации поставок.

Украинская компания Fire Point начала тестирование баллистических ракет FP-7. Ракета является аналогом американской Atacams, но вдвое дешевле. Производство большинства компонентов FP-7 происходит внутри компании, а тестирование ракеты планируется на российских военных объектах.