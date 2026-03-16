Вдвое более дешевый аналог Atacams: украинская Fire Point начала тестирование баллистических ракет FP-7

Украинская компания Fire Point приступила к тестированию баллистических ракет FP-7. Ракета является аналогом американской Atacams, но вдвое дешевле. Производство большинства компонентов FP-7 происходит внутри компании, а тестирование ракеты планируется на российских военных объектах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил совладелец и главный конструктор Fire Point, Денис Штиллерман в интервью "24 каналу".

Украинские баллистические ракеты FP-7

По словам Штиллермана, украинская ракета не так компактна, как американская, однако ее производство происходит практически полностью внутри компании - от двигателей до полетных контролеров. Боевая часть производится отдельно по заказу.

Штиллерман сообщил, что первый полет ракеты уже состоялся, а следующим этапом станет тестирование на российских военных объектах.

Ракета FP-7 способна нести боевую часть весом до 150 кг, развивать скорость 1,5 км/с и поражать цели с точностью до 14 метров. Ранее компания обнародовала видео испытаний ракеты.

Главный конструктор также отметил, что высокая цена баллистических ракет частично объясняется бюрократическими требованиями к производителям военной техники. В то же время, украинские власти упростили эти процедуры для отечественных разработчиков, позволив кодифицировать баллистические ракеты как дроны, что значительно облегчает производство.

О Fire Point

Fire Point – это украинская частная оборонная компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Компания возникла после полномасштабного вторжения России в 2022 году и значительно расширила свои производственные мощности и продуктовый портфель.

Продукты и направления деятельности

Производство ударных беспилотников, в том числе FP-1 и FP-2, используемых для глубоких и средних ударов. • Крылатые ракеты (FP‑5 “Flamingo”) – долговременные крылатые ракеты с большим радиусом действия, уже применяемые в боевых условиях. • Баллистические ракеты FP-7 и FP-9 – новые разработки для оперативных и стратегических ударов, которые компания активно тестирует и планирует передать на вооружение.

Разработки и испытания

Ракета FP-7 – средней дальности (до ~200 км), со скоростью более 1500 м/с, боевой частью ~150 кг и высокой точностью – уже прошла первые испытания, и компания работает над ее кодификацией для снабжения украинских военных. Также планируется развитие FP-9 – ракеты с дальностью до ~800–855 км.

Производство и инвестиции

Fire Point инвестирует значительные средства в развитие баллистической программы – по данным медиа, около 100 млн долларов. У компании уже есть десятки FP‑7 и FP‑9 для экспериментальных запусков и технически способна производить несколько ракет ежедневно. Кроме того, часть производства твердого ракетного топлива ведется за границей, например, в Дании, по соображениям безопасности и оптимизации поставок.

Как писало Delo.ua, Fire Point в 2026 году может выйти на ежемесячные показатели производства своих ракет "Фламинго " в десятки единиц.