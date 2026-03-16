Вдвічі дешевший аналог Atacams: українська Fire Point почала тестування балістичних ракет FP-7

Українська компанія Fire Point розпочала тестування балістичних ракет FP-7. Ракета є аналогом американської Atacams, але вдвічі дешевшою. Виробництво більшості компонентів FP-7 відбувається всередині компанії, а тестування ракети планують на російських військових об’єктах.

Як пише Delo.ua, про це повідомив співвласник та головний конструктор Fire Point, Денис Штілерман в інтерв’ю "24 каналу".

Українські балістичні ракети FP-7

За словами Штілермана, українська ракета не така компактна, як американська, проте її виробництво відбувається практично повністю всередині компанії - від двигунів до польотних контролерів. Бойова частина виготовляється окремо на замовлення.

Штілерман повідомив, що перший політ ракети вже відбувся, а наступним етапом стане тестування на російських військових об’єктах.

Ракета FP-7 здатна нести бойову частину вагою до 150 кг, розвивати швидкість 1,5 км на секунду та вражати цілі з точністю до 14 метрів. Раніше компанія опублікувала відео випробувань ракети.

Головний конструктор також зазначив, що висока ціна балістичних ракет частково пояснюється бюрократичними вимогами до виробників військової техніки. Водночас українська влада спростила ці процедури для вітчизняних розробників, дозволивши кодифікувати балістичні ракети як дрони, що значно полегшує виробництво.

Про Fire Point

Fire Point - це українська приватна оборонна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Компанія виникла після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році й значно розширила свої виробничі потужності та продуктовий портфель.

Продукти та напрямки діяльності

Виробництво ударних безпілотників, зокрема FP‑1 і FP‑2, які використовуються для глибоких і середніх ударів. • Крилаті ракети (FP‑5 “Flamingo”) — довготривалі крилаті ракети з великим радіусом дії, що вже застосовуються у бойових умовах. • Балістичні ракети FP‑7 і FP‑9 — нові розробки для оперативних і стратегічних ударів, які компанія активно тестує та планує передати на озброєння.

Розробки та випробування

Ракета FP‑7 - середньої дальності (до ~200 км), з швидкістю понад 1500 м/с, бойовою частиною ~150 кг та високою точністю - вже пройшла перші випробування, і компанія працює над її кодифікацією для постачання українським військовим. Також планується розвиток FP‑9 - ракети з дальністю до ~800–855 км.

Виробництво та інвестиції

Fire Point інвестує значні кошти в розвиток балістичної програми -за даними медіа, близько 100 млн доларів. Компанія вже має десятки FP‑7 та FP‑9 для експериментальних запусків і технічно здатна виробляти кілька ракет щодня. Окрім того, частина виробництва твердого ракетного палива ведеться за кордоном, наприклад у Данії, з міркувань безпеки та оптимізації поставок.

Як писало Delo.ua, Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.