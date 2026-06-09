"Нафтогаз" домовився про реструктуризацію єврооблігацій на €1,2 млрд

Група “Нафтогаз” досягла принципової угоди зі спеціальним комітетом власників єврооблігацій щодо реструктуризації боргу на загальну суму 1,2 млрд євро. Домовленість передбачає продовження строків погашення цінних паперів до 2032–2033 років, що має посилити фінансову стійкість компанії в умовах війни та постійних атак на енергетичну інфраструктуру.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє очільник компанії Сергій Корецький.

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"Ми досягли принципової згоди зі спеціальним комітетом держателів облігацій щодо продовження строків погашення єврооблігацій до 2032-2033 років. Це дуже важливий результат для фінансової стійкості Групи в умовах війни та постійних атак на нафтогазову інфраструктуру", - зазначив Корецький.

Наголошується, що масовані російські атаки на об’єкти газової інфраструктури суттєво впливають на діяльність Групи "Нафтогаз" та її фінансові показники. Лише протягом 2025 року російські війська завдали 229 ударів по об’єктах компанії, що перевищує кількість атак за три попередні роки повномасштабної війни разом узяті.

Від початку 2026 року зафіксовано вже понад 170 нових атак на об’єкти компанії. Через пошкодження інфраструктури та втрати власного видобутку газу "Нафтогаз" змушений частково компенсувати дефіцит за рахунок імпортних поставок.

Попри складні умови та постійні обстріли, компанія продовжує стабільно працювати та виконувати свої зобов’язання перед державою і споживачами.

У "Нафтогазі" наголошують, що успішне завершення процесу реструктуризації єврооблігацій дозволить спрямувати більше фінансових ресурсів на відновлення пошкодженої інфраструктури, зміцнення енергетичної стійкості та підготовку до наступного опалювального сезону.

У компанії також відзначили конструктивний діалог зі спеціальним комітетом власників єврооблігацій, результатом якого стало досягнення домовленостей щодо реструктуризації боргових зобов’язань.

Про "Нафтогаз"

Група "Нафтогаз" є однією з ключових компаній паливно-енергетичного сектору України. До її структури входять підприємства, що забезпечують повний цикл діяльності в нафтогазовій галузі - від видобутку природного газу та нафти до їх транспортування, зберігання і постачання.

Зокрема, до складу групи належить найбільший вітчизняний газовидобувник — "Укргазвидобування", а також оператор магістральних нафтопроводів України - "Укртранснафта". Компанія відіграє стратегічну роль у забезпеченні енергетичної безпеки держави.