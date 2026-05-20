"Нафтогаз" отримав право стягнути з "Газпрому" $1,4 млрд через суд Казахстану

Суд Міжнародного фінансового центру “Астана” дозволив примусове стягнення близько $1,4 млрд з російського Газпрому на користь НАК “Нафтогаз України”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

"Нафтогаз" отримав важливу перемогу

Це перше публічне іноземне судове рішення про визнання та надання дозволу на примусове виконання цього арбітражного рішення проти "Газпрому" на території окремої держави.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький заявив, що рішення суду в Казахстані стало черговим практичним кроком у процесі стягнення коштів із Газпрому. За його словами, компанія продовжує роботу над виконанням арбітражного рішення в різних юрисдикціях та послідовно просувається у цьому напрямку.

Інтереси Нафтогазу під час розгляду справи в Казахстані представляли юридичні фірми ADL Disputes та Wikborg Rein.

Суть справи

Нагадаємо, у березні 2026 року Група "Нафтогаз України" остаточно виграла арбітражний спір проти "Газпрому" на суму понад $1,4 млрд. Тоді Федеральний верховний суд Швейцарі ї відхилив скаргу російської компанії та залишив чинним рішення арбітражу, ухвалене у червні 2025 року.

Згідно з рішенням суду, "Газпром" зобов’язаний виплатити "Нафтогазу" борг за послуги з організації транспортування газу, а також відсотки й судові витрати. Окрім цього, російська компанія має сплатити 200 тис. швейцарських франків судових витрат та компенсувати Нафтогазу ще 250 тис. франків витрат на провадження у Федеральному верховному суді Швейцарії.

Підставою для спору стала угода 2019 року про транзит природного газу територією України, яка діяла до 1 січня 2025 року. Після початку повномасштабної війни та окупації частини територій у травні 2022 року транзит через точку входу "Сохранівка" став неможливим. Водночас Нафтогаз продовжив забезпечувати транзит через станцію "Суджа", однак Газпром, за даними української сторони, відмовився повністю оплачувати послуги, порушивши умови контракту.

У вересні 2022 року "Нафтогаз" ініціював арбітраж у Швейцарії відповідно до регламенту Міжнародної торгової палати (ICC). У червні 2025 року арбітражний трибунал визнав "Газпром" повністю відповідальним за невиконання фінансових зобов’язань та постановив стягнути з компанії заборгованість, відсотки й арбітражні витрати.

У "Нафтогазі" також заявляли, що продовжують роботу над примусовим стягненням коштів із російської компанії в різних юрисдикціях, паралельно ведучи інші судові процеси проти РФ для компенсації збитків.