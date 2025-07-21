"Нафтогаз" відсудив у "Газпрому" майже $7 млрд

Україна виграла у міжнародних арбітражах кілька судових спорів проти російського “Газпрому”, який тепер має сплатити $6,9 млрд. Наразі готуються конкретні кроки для стягнення цих коштів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді голови правління НАК "Нафтогаз" Сергія Корецького.

"У контексті підготовки наради з українськими послами та оновлення завдань для української дипломатії обговорили шляхи виконання арбітражних рішень на користь України. На даний час маємо вже кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів на загальну суму 6,9 мільярда доларів", - підкреслив президент.

Зеленський оцінив ці судові рішення як "абсолютно справедливі" й такі, "які демонструють відповідальність Росії та "Газпрому" й утверджують силу міжнародного права".

"Готуємо конкретні кроки для стягнення цих коштів, і українські посли отримають відповідні доручення", - наголосив президент.

"Нафтогаз" судиться з РФ

У червні міжнародний арбітражний трибунал, який розглядав справу у Швейцарії, зобов’язав російський "Газпром" виплатити $1,37 млрд на користь НАК "Нафтогаз".

Ця сума включає основний борг за послуги з організації транзиту газу відповідно до угоди 2019 року, штрафні санкції та компенсацію всіх юридичних витрат, понесених "Нафтогазом".

"У разі відмови "Газпрому" виконати рішення добровільно, "Нафтогаз" розпочне реалізацію стратегії примусового стягнення активів російської компанії.

Паралельно "Нафтогаз" продовжує процес примусового виконання іншого арбітражного рішення — про виплату Росією 5 млрд доларів США компенсації за незаконну експропріацію активів у Криму в 2014 році.

У жовтні 2016 року "Нафтогаз" розпочав арбітражне провадження проти Росії, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення Москвою майна групи — з порушенням двостороннього договору про захист інвестицій між Україною та Росією.

"Нафтогаз" був провідним учасником ринку природного газу в Криму, здійснюючи діяльність з розвідки, видобутку, транспортування, зберігання, переробки та розподілу газу. До переліку майна входили спеціальні дозволи на користування надрами, обладнання та інфраструктура, права на експлуатацію трубопроводів і газосховищ, частки у власності на газопроводи та понад 675 мільйонів кубометрів газу у підземних сховищах.

Після багаторічного арбітражного розгляду 12 квітня 2023 року трибунал під егідою Постійної палати третейського суду (PCA) в Гаазі зобов’язав Росію виплатити "Нафтогазу" понад 5 мільярдів доларів США за порушення умов договору. Цей обʼєм виплати, щодо якого вже є остаточне рішення арбітражу, залишається найбільшим серед усіх позовів інвесторів, поданих українськими компаніями щодо протиправних дій Росії в Криму.

У грудні 2024 року Верховний суд Нідерландів відмовив у задоволенні касаційної скарги РФ щодо скасування часткового рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів "Нафтогазу" у Криму.

Попри арбітражне рішення та ухвалу Верховного суду Нідерландів, Росія відмовляється виплатити "Нафтогазу" присуджену суму. Відтак "Нафтогаз" ініціював міжнародну кампанію зі стягнення. Основна мета – забезпечити виконання арбітражного рішення в юрисдикціях, де Росія має активи.

У квітні суд Парижа визнав і надав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією Росією активів групи "Нафтогаз" у Криму в обсязі $5 млрд.