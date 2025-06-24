"Нафтогаз" виграв арбітраж проти російського "Газпрому" на $1,37 млрд

Міжнародний арбітражний трибунал, який розглядав справу у Швейцарії, зобов’язав російський "Газпром" виплатити $1,37 млрд на користь НАК "Нафтогаз".

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

"Газпром" порушив свої контрактні зобов’язання

За його словами, з травня 2022 року "Газпром" порушив свої контрактні зобов’язання за принципом take or pay (бери або плати), припинивши оплати.

"У вересні 2022 року "Нафтогаз" ініціював арбітраж, який "Газпром" намагався заблокувати через російські суди. Це не спрацювало. Тепер маємо кінцеве рішення: трибунал із арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік "Нафтогазу", – наголосив Корецький.

Він додав, що наступний етап – забезпечити виконання рішення суду.

"Над цим і будемо працювати. Крок за кроком", – підкреслив очільник "Нафтогазу".

"Нафтогаз" судиться з РФ

У жовтні 2016 року "Нафтогаз" розпочав арбітражне провадження проти Росії, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення Москвою майна групи — з порушенням двостороннього договору про захист інвестицій між Україною та Росією.

"Нафтогаз" був провідним учасником ринку природного газу в Криму, здійснюючи діяльність з розвідки, видобутку, транспортування, зберігання, переробки та розподілу газу. До переліку майна входили спеціальні дозволи на користування надрами, обладнання та інфраструктура, права на експлуатацію трубопроводів і газосховищ, частки у власності на газопроводи та понад 675 мільйонів кубометрів газу у підземних сховищах.

Після багаторічного арбітражного розгляду 12 квітня 2023 року трибунал під егідою Постійної палати третейського суду (PCA) в Гаазі зобов’язав Росію виплатити "Нафтогазу" понад 5 мільярдів доларів США за порушення умов договору. Цей обʼєм виплати, щодо якого вже є остаточне рішення арбітражу, залишається найбільшим серед усіх позовів інвесторів, поданих українськими компаніями щодо протиправних дій Росії в Криму.

У грудні 2024 року Верховний суд Нідерландів відмовив у задоволенні касаційної скарги РФ щодо скасування часткового рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів "Нафтогазу" у Криму.

Попри арбітражне рішення та ухвалу Верховного суду Нідерландів, Росія відмовляється виплатити "Нафтогазу" присуджену суму. Відтак "Нафтогаз" ініціював міжнародну кампанію зі стягнення. Основна мета – забезпечити виконання арбітражного рішення в юрисдикціях, де Росія має активи.

У квітні суд Парижа визнав і надав дозвіл на примусове виконання рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією Росією активів групи "Нафтогаз" у Криму в обсязі $5 млрд.