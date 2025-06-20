"Нафтогаз" планує 3D-сейсморозвідку на заході України: буріння можливе вже з 2026 року

АТ “Укргазвидобування”, що входить до Групи “Нафтогаз”, планує провести 3D-сейсмічні дослідження на площі 230 кв. км у західному регіоні України. Перші буріння очікуються вже у 2026–2027 роках.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Нафтогаз" розширює видобуток газу

За його словами, ці роботи є важливим етапом у зміцненні енергетичної безпеки країни в умовах повномасштабної війни та загроз критичній інфраструктурі. Хоча раніше західні області не розглядалися як пріоритетні для видобутку через вичерпаність ресурсів, сучасні технології сейсморозвідки дозволяють відкрити нові перспективні ділянки.

Очікується, що результати досліджень дадуть змогу розпочати бурові роботи вже у 2026–2027 роках.

Довідково:

Упродовж 2019–2023 років АТ "Укргазвидобування" провело 3D-сейсмічні дослідження на площі близько 1600 квадратних кілометрів у західному регіоні України. Завдяки цим роботам було закладено понад 10 нових свердловин, чотири з яких продемонстрували високі початкові дебіти — від 80 до 270 тисяч кубометрів газу на добу. Такі результати є значними для регіону, де газовидобуток ведеться вже понад століття — з 1912 року.

У результаті цієї діяльності компанія збільшила обсяг запасів газу в західній Україні на 2,4 мільярда кубометрів за останні п’ять років.

Наразі "Нафтогаз" розпочав підготовку до наступної зими, законтрактувавши 1,5 млрд куб. м газу. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.