"Нафтогаз" планирует 3D-сейсморазведку на западе Украины: бурение возможно уже с 2026 года

АО "Укргаздобыча", входящее в Группу "Нафтогаз", планирует провести 3D-сейсмические исследования на площади 230 кв.км в западном регионе Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

"Нафтогаз" расширяет добычу газа

По его словам, эти работы являются важным этапом по укреплению энергетической безопасности страны в условиях полномасштабной войны и угроз критической инфраструктуре. Хотя ранее западные области не рассматривались как приоритетные для добычи из-за исчерпанности ресурсов, современные технологии сейсморазведки позволяют открыть новые перспективные участки.

Ожидается, что результаты исследований позволят начать буровые работы уже в 2026-2027 годах.

Справка:

В течение 2019-2023 годов АО "Укргаздобыча" провело 3D-сейсмические исследования на площади около 1600 квадратных километров в западном регионе Украины. Благодаря этим работам было заложено более 10 новых скважин, четыре из которых продемонстрировали высокие начальные дебиты – от 80 до 270 тысяч кубометров газа в сутки. Такие результаты значительны для региона, где газодобыча ведется уже более века — с 1912 года.

В результате этой деятельности компания увеличила объем запасов газа в западной Украине на 2,4 млрд кубометров за последние пять лет.

В настоящее время "Нафтогаз" начал подготовку к следующей зиме, законтрактовав 1,5 млрд куб. м газа. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.