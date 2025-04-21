"Нафтогаз" планирует импортировать 4,5 млрд куб. м газа к зиме — уже законтрактовано 1,5 млрд

“Нафтогаз” начал подготовку к следующей зиме, законтрактовав 1,5 млрд куб. м газа. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 “Нафтогаз” планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает прессслужба "Нафтогаз".

О подготовке к отопительному сезону

С начала года "Нафтогаз" уже законтрактовал 1,5 млрд куб. м газа, из которых 800 млн куб. м были срочно импортированы в начале года, а еще 400 млн. куб. м поступят в Украину в рамках подготовки к следующей зиме. Кроме того, компания закупила 300 млн. куб. м LNG в компании ORLEN.

"Нафтогаз" активно привлекает международное финансирование для модернизации генерации и обеспечения дополнительных резервных мощностей.

В течение первого квартала компании удалось привлечь 430 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Правительства Норвегии, которое будет направлено на закупку 1 млрд куб. м импортируемого газа.

Основные итоги отопительного сезона 2024/2025

В 2024-2025 годах 34 объекта "Укргаздобычи" были атакованы врагом, самая разрушительная атака произошла в феврале 2025 года, что привело к потере почти 50% объемов добычи газа.

Для компенсации потерь "Нафтогаз" срочно импортировал 800 млн куб. м газа и возобновил инфраструктуру. В марте удалось восстановить более половины утраченной добычи.

"Укргаздобыча" выполнила производственную программу, введя 83 скважины и достигнув максимального объема добычи с 2017 года – 14,6 млрд куб. м. В результате модернизации инфраструктуры дополнительно добыто более 300 млн. куб. м газа.

Группа "Нафтогаз" обеспечивает надежную поставку газа для 12,5 млн бытовых потребителей, 1271 предприятия ТКЭ, 79 промышленных потребителей, 136 бизнесов, 2,3 тыс. малых и средних предприятий, 14 операторов газораспределительных сетей и 7,6 тыс. бюджетных и религиозных организаций. Компания активно инвестирует в улучшение клиентских сервисов, в том числе через 550 операторов контакт-центров.

"Укртрансгаз" обеспечивает безопасное хранение газа в подземных хранилищах, которые, несмотря на обстрелы, остаются стабильными. После атак в январе 2025 г. хранилища были быстро восстановлены, а дополнительное оборудование для ремонта уже в пути для обеспечения безопасности и стабильности во время последующих ударов.

Украина готовится к импорту газа

Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива.

По оценке экспертов, Украина потребует до 5 миллиардов кубометров газа в сезон с апреля 2025 по апрель 2026 года. Это значительно превышает максимальные 1 млрд куб, которые импортировались в предыдущие сезоны.

В феврале 2025 года Украина импортировала 511,8 млн куб м природного газа, что является самым высоким месячным объемом за 1,5 года. По сравнению с январем 2025 г. объемы импорта газа выросли в 12 раз.

В этом отопительном сезоне Украина могла бы обойтись без импорта газа, но из-за атак РФ, по оценкам Reuters, было потеряно 40% собственной добычи голубого топлива.