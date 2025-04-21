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"Нафтогаз" планирует импортировать 4,5 млрд куб. м газа к зиме — уже законтрактовано 1,5 млрд
“Нафтогаз” начал подготовку к следующей зиме, законтрактовав 1,5 млрд куб. м газа. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 “Нафтогаз” планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.
Об этом сообщает прессслужба "Нафтогаз".
О подготовке к отопительному сезону
С начала года "Нафтогаз" уже законтрактовал 1,5 млрд куб. м газа, из которых 800 млн куб. м были срочно импортированы в начале года, а еще 400 млн. куб. м поступят в Украину в рамках подготовки к следующей зиме. Кроме того, компания закупила 300 млн. куб. м LNG в компании ORLEN.
"Нафтогаз" активно привлекает международное финансирование для модернизации генерации и обеспечения дополнительных резервных мощностей.
В течение первого квартала компании удалось привлечь 430 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Правительства Норвегии, которое будет направлено на закупку 1 млрд куб. м импортируемого газа.
Основные итоги отопительного сезона 2024/2025
В 2024-2025 годах 34 объекта "Укргаздобычи" были атакованы врагом, самая разрушительная атака произошла в феврале 2025 года, что привело к потере почти 50% объемов добычи газа.
Для компенсации потерь "Нафтогаз" срочно импортировал 800 млн куб. м газа и возобновил инфраструктуру. В марте удалось восстановить более половины утраченной добычи.
"Укргаздобыча" выполнила производственную программу, введя 83 скважины и достигнув максимального объема добычи с 2017 года – 14,6 млрд куб. м. В результате модернизации инфраструктуры дополнительно добыто более 300 млн. куб. м газа.
Группа "Нафтогаз" обеспечивает надежную поставку газа для 12,5 млн бытовых потребителей, 1271 предприятия ТКЭ, 79 промышленных потребителей, 136 бизнесов, 2,3 тыс. малых и средних предприятий, 14 операторов газораспределительных сетей и 7,6 тыс. бюджетных и религиозных организаций. Компания активно инвестирует в улучшение клиентских сервисов, в том числе через 550 операторов контакт-центров.
"Укртрансгаз" обеспечивает безопасное хранение газа в подземных хранилищах, которые, несмотря на обстрелы, остаются стабильными. После атак в январе 2025 г. хранилища были быстро восстановлены, а дополнительное оборудование для ремонта уже в пути для обеспечения безопасности и стабильности во время последующих ударов.
Украина готовится к импорту газа
Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива.
По оценке экспертов, Украина потребует до 5 миллиардов кубометров газа в сезон с апреля 2025 по апрель 2026 года. Это значительно превышает максимальные 1 млрд куб, которые импортировались в предыдущие сезоны.
В феврале 2025 года Украина импортировала 511,8 млн куб м природного газа, что является самым высоким месячным объемом за 1,5 года. По сравнению с январем 2025 г. объемы импорта газа выросли в 12 раз.
В этом отопительном сезоне Украина могла бы обойтись без импорта газа, но из-за атак РФ, по оценкам Reuters, было потеряно 40% собственной добычи голубого топлива.