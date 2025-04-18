Нового главу "Нафтогаза" назначат до 10 мая – нардеп

Решение о назначении нового руководителя группы "Нефтегаз" будет принято с 5 по 10 мая. Об этом в блицинтервью для Delo.ua рассказал глава подкомитета Верховной Рады по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения Андрей Жупанин.

"Я думаю 5-10 мая уже будет известно о решении о назначении руководителя компании. Учитывая, что список всех претендентов на эту должность не публичен, я не могу сейчас сказать кто может возглавить компанию", — сказал нардеп.

Он отметил, что новый руководитель крупнейшей в Украине компании должен иметь опыт управления крупными компаниями. Также он должен знать особенности работы нефтегазового сектора, потому что он не прост.

Кроме этого, по словам нардепа, у будущего руководителя "Нафтогаза" должен быть опыт успешного взаимодействия кредиторами — банками и финансовыми институтами, ведь в компании значительная потребность в средствах для закупки газа. Кроме этого руководителю компании нужно будет коммуникировать с властями, потому что "Нафтогазу" потребуется поддержка как в парламенте, так и в Офисе Президента и Кабмине.

Бывший руководитель "Нефтегаза" возглавил Министерство единства

В декабре 2024 года стало известно, что председатель правления "Нефтегаза" Алексей Чернышев покидает пост председателя компании .

4 ноября 2022 года назначен председателем правления НАК "Нафтогаз" При руководстве Чернышева "Нафтогаз" получил новый наблюдательный совет. с увеличением объемов добычи газа, реструктуризировавшим долги по еврооблигациям.

Чернышев имеет более 20 лет опыта в бизнесе и инвестициях в Украине и за рубежом.