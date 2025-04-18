Нового очільника "Нафтогазу" призначать до 10 травня – нардеп

Рішення про призначення нового керівника групи "Нафтогаз" буде ухвалене з 5 по 10 травня. Про це у бліцінтерв'ю для Delo.ua розповів голова підкомітету Верховної Ради з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання Андрій Жупанин.

"Я думаю 5-10 травня вже буде відомо про рішення щодо призначення керівника компанії. З огляду на те, що список всіх претендентів на цю посаду не є публічним, я не можу зараз сказати хто може очолити компанію", — сказав нардеп.

Він зауважив, що новий керівник найбільшої в Україні компанії повинен мати досвід керування великими компаніями. Також він повинен знати особливості роботи нафтогазового сектору, бо він не простий.

Крім цього, за словами нардепа, майбутній очільник "Нафтогазу" повинен мати досвід успішної взаємодії кредиторами — банками та фінансовими інституціями, адже в компанії значна потреба в коштах для закупівлі газу. Крім цього керівнику компанії потрібно буде комунікувати з владою, бо "Нафтогазу" потрібна буде підтримка як в парламенті, так і в Офісі Президента, та Кабміні.

Колишній керівник "Нафтогазу" очолив Міністерство єдності

У грудні 2024 року стало відомо, що голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов залишає посаду голови компанії. Невдовзі після цього його призначили віцепрем'єр-міністром міністром національної єдності.

4 листопада 2022 року призначений головою правління НАК "Нафтогаз". За керівництва Чернишова "Нафтогаз" отримав нову наглядову раду збільшив обсяги видобутку газу, реструктуризував борги за єврооблігаціями.

Чернишов має понад 20 років досвіду у бізнесі та інвестиціях в Україні та закордоном. До початку роботи в публічному секторі — як засновник та СЕО інвестиційних та девелоперських компаній — реалізував низку проектів.