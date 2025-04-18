Хто стане наступним керівником "Нафтогазу": інтерв'ю з головою газового підкомітету Верховної Ради Андрієм Жупанином

Наприкінці минулого року колишній очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов очолив Міністерство національної єдності . Вже найближчим часом компанія може отримати нового керівника, а ймовірним кандидатом на цю посаду називають керівника "Укрнафти" Сергія Корецького. Голова газового підкомітету Верховної Ради Андрій Жупанин розповів Delo.ua коли "Нафтогаз" отримає нового голову, які виклики перед ним стоятимуть, та чи зможе компанія накопичити газ для зими.

Коли варто чекати на призначення нового очільника "Нафтогазу" і хто б міг очолити компанію? Зараз дуже багато розмов про те, що компанію міг би очолити керівник "Укрнафти" Сергій Корецький.

— Я думаю 5-10 травня вже буде відомо про рішення щодо призначення керівника компанії. З огляду на те, що список всіх претендентів на цю посаду не є публічним, я не можу зараз сказати хто може очолити компанію.

Проте я точно можу назвати якості, якими обов'язково має володіти майбутній керівник НАКу. По-перше, ця людина повинна мати досвід керування великими компаніями. По-друге, успішний кандидат повинен знати особливості роботи нафтогазового сектору, бо він не простий. Також майбутній очільник "Нафтогазу" повинен мати досвід успішної взаємодії кредиторами - банками та фінансовими інституціями, адже в компанії значна потреба в коштах для закупівлі газу. Наостанок, на цю посаду потрібна людина, яка вміє комунікувати з владою, бо "Нафтогазу" потрібна буде підтримка як в парламенті, так і в Офісі Президента, та Кабміні.

Що стосується Сергія Корецького, то я не знаю достеменно чи подав він свою кандидатуру на конкурс, але точно можу сказати, що він володіє всіма якостями, що необхідні для майбутнього керівника Нафтогазу. Просто подивившись на трансформацію Укрнафти, яка менше ніж за три роки під керівництвом пана Корецького перетворилася з чорної діри, в якій зникали сотні мільярдів, на стабільного платника мільярдних дивідендів, можна впевнено стверджувати, що якщо Сергія Корецького призначать наступним керівником Нафтогазу, то виграють від цього як і сама компанія, так і держава.

Як ви вважаєте, з призначенням нового керівника варто чекати суттєвого оновлення менеджменту "Нафтогазу"?

— Це доволі логічно, коли новий очільник підбирає команду під виконання тих завдань, які йому узгодила наглядова рада під час прийняття рішення про обрання саме цього кандидата на посаду. Я переконаний, що серед нинішнього правління Нафтогазу є достойні фахівці й думаю, що частина точно зможе довести вже новому керівнику свій професіоналізм. Водночас потрібно, щоб команда встигала за ритмом нового керівника, а також поділяла з ним цінності, бачення та підходи. Все це має неабияку важливість з огляду, знову ж таки, на мандат нового керівника від наглядової ради компанії. Наскільки мені відомо, в процесі конкурсу кожен кандидат має підготувати презентацію з власним баченням розвитку Нафтогазу. Логічно, що амбітні плани вимагають відповідних людей. Тому масштаб оновлення команди залежатиме в першу чергу від амбіцій нового керівника та завдань, поставлених перед ним наглядовою радою.

Минулі два роки з боку керівництва "Нафтогазу" було багато заяв про те, що Україна здатна пережити зиму коштом власного видобутку. Це вдалося взимку 2023/2024, але минулої зими ця стратегія не спрацювала. Як ви вважаєте, як швидко компанії доведеться почати імпортувати газ до наступної зими?

Вже зрозуміло, що ми не зможемо прожити наступну зиму без імпорту газу із-за кордону. Головна причина в тому, що ми втратили значну частину видобутку. Питання скільки газу доведеться імпортувати поки що дискутується. Цей обсяг може відрізнятися залежно від сценарію: за оптимістичного сценарію це може бути 1,5 млрд куб. м, а за песимістичного — 4,5 - 5 млрд куб. м. Де брати на це гроші теж зараз обговорюють: частково це можуть бути кредити, частково гранти, частково вивільнення внутрішніх ресурсів Нафтогазу через погашення боргів перед ним боргів за різницю в тарифах з підприємствами теплокомуненерго. Додатково потрібно буде проводити адвокаційну роботу, щоб заохотити українців споживати менше газу. Стратегії можуть бути різні, але всі в комплексі вони повинні дати результат.

Я вважаю, що за короткий період "Нафтогаз" не зможе суттєво наростити обсяги видобування, бо між бурінням та отриманням додаткових обсягів газу є часовий проміжок щонайменше в кілька місяців. Тож важливо швидко відновити обладнання та залучити максимальну кількість допомоги від партнерів. Нам це вдалося, коли росіяни обстрілювали інфраструктуру електроенергії. Тоді ми швидко адаптувались та оговтались від атак, це важливо зробити й у газовому секторі, щоб скоротити падіння видобування до мінімуму.

Самі закупівлі газу вже стартували з лютого та продовжуються. "Нафтогаз" залучив загалом $390 млн під закупівлю газу і компанія вже контрактує газ на травень. Але зараз головна проблема в тому, що ціни на газ не падають. Сьогодні навіть бачимо зворотнє - всі розуміють, що влітку Європа та Україна будуть закуповуватися газом і закачувати його у свої сховища, а тому зараз ціна на газ влітку є навіть трішки вищою, ніж ціна на газ на наступну зиму. Власне через це, я б не кидався попри будь-яку ціну закачати 5 млрд куб. м в сховища, я зосередився б на пошуку 10 чи 15 заходів, які в сукупно забезпечили потрібний результат, а саме надали б змогу країні пройти наступну зиму з теплом і газом.

Які на Вашу думку основні задачі потрібно буде вирішити новому очільнику "Нафтогазу"?

Я вважаю, що їх буде дуже багато. Першою з них буде відновлення пошкодженої інфраструктури. Ця задача короткострокова, але приорітетна. Друга задача — залучити кошти для того, щоб сформувати певний запас міцності. Це також треба буде робити швидко. Третє — сформувати запас обладнання для того, щоб швидко відновлюватися у разі можливих нових обстрілів. Крім того, важливим сектором роботи буде співпраця з військовими щодо захисту критично важливих об'єктів. Ну і звісно перед ним будуть стояти довгострокові задачі. До прикладу, нарощення видобутку. Якщо ми не зможемо самостійно суттєво збільшити видобуток, новому керівництву "Нафтогазу" потрібно буде шукати партнерів і пробувати переконати їх інвестувати в Україну для нарощення видобутку.

Ну й звісно потрібно буде якось розв'язати проблему боргів. Зараз боржники Нафтогазу сукупно боргують компанії понад 100 млрд гривень і якихось легких рішень тут немає. Іншим важливим питанням буде питання субсидійованих цін на газ для населення. Це політичне питання, але через фіксований тариф Нафтогаз недоотримує значні кошти, які б могли бути використані для тієї ж закупівлі газу, якого зараз так не вистачає.

Але питання цін на газ для населення досить непросте і рішення тут прийматиме український парламент, адже саме на рівні закону наразі встановлена заборона на перегляд тарифів на газ для населення.

А партнери України та міжнародні організації-донори часто порушують питання лібералізації цін на газ для населення?

Звісно. На кількох останніх зустрічах саме представники Міжнародного валютного фонду намагались порушити це питання. Поки що вони це роблять акуратно і більше в приватних розмовах, але вже цікавляться тим чи може Україна скасувати для населення пільговий тариф, встановити ринкові ціни на тепло та електроенергію. Це в фокусі їхньої уваги протягом останніх 15 років. Водночас вони також розуміють, що близько 50% українців наразі живуть за межею бідності за останніми даними Світового банку. Тому з одного боку, наші міжнародні партнери адвокатують перехід на ринкові ціни в тарифоутворенні для населення, але з іншого боку розуміють, що в умовах війни це просто неможливо.