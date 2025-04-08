Зупинка газовидобувних підприємств завдає шкоди економіці та безпеці України

Для подолання енергетичної кризи необхідно відновити роботу заблокованих газовидобувних підприємств. Нестачу газу через руйнування російською армією газодобувних підприємств Україні доводиться компенсувати скороченням опалювального сезону та імпортом за європейськими цінами. Ситуацію з енергетичною кризою ускладнює те, що чинна санкційна політика призводить до зупинки роботи українських газовидобувних підприємств, зазначає НВ.Бізнес.

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Видання наголошує, що одним зі шляхів подолання газової кризи є збільшення Україною власного видобутку, але робота деяких українських підприємств заблокована й необхідне "вольове рішення" для відновлення видобутку газу.

Як приклад, НВ наводить компанії "Пром-Енерго Продукт" та "Представництво Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед", які належать британській компанії Enwell Energy і входять до складу групи Smart Energy.

"Через недосконалу санкційну політику на початку цього року обидві компанії зупинили діяльність. Це означає, що кожного дня Україна втрачає 240 тис. куб. м газу та 36 т газового конденсату, які видобували ці підприємства. За попередніми підрахунками, до кінця 2025 року через їхню зупинку Україна недоотримає 85,5 млн куб. м газу. А втрати бюджету становитимуть понад 1 млрд грн", — повідомляє видання.

Чим довше триває простій підприємств, тим складніше зберегти продуктивність свердловин, тим. Також страждають економіка та соціальну сфера Полтавщини й Харківщини — втрачаються робочі місця та податкові надходження.

"Тому держава має застосувати механізм відновлення роботи зупинених підприємств, який вже раніше використовувався і який дозволяє зробити це без скасування санкцій проти окремих приватних осіб", — зазначило НВ. Бізнес.

За словами генерального директора Smart Holding Івана Герасимовича, відновлення роботи підприємств — це питання не місяців чи тижнів, а днів.

"Інакше доведеться звільняти людей і закривати компанію",- зазначив він.

Нагадаємо, наприкінці березня російські військові, незважаючи на нібито озвучену в Кремлі заборону бити по енергетиці, атакували об'єкти "Нафтогазу" у Полтавській області та пошкодили газодобувні потужності компанії.

За словами першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, через знищення газодобувних потужностей України, опалювальний сезон цього року довелося завершувати раніше.