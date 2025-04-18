Кто станет следующим руководителем "Нафтогаза": интервью с главой газового подкомитета Верховной Рады Андреем Жупанином

В конце прошлого года бывший глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев возглавил Министерство национального единства . Уже в ближайшее время компания может получить нового руководителя, а вероятным кандидатом на этот пост называют руководителя "Укрнафты" Сергея Корецкого. Глава газового подкомитета Верховной Рады Андрей Жупанин рассказал Delo.ua , когда "Нафтогаз" получит нового председателя, которые вызовы перед ним будут стоять, и сможет ли компания накопить газ для зимы.

Когда стоит ждать назначения нового главы "Нафтогаза" и кто бы мог возглавить компанию? Сейчас очень много разговоров, что компанию мог бы возглавить руководитель "Укрнафты" Сергей Корецкий.

— Я думаю, 5-10 мая уже будет известно о решении о назначении руководителя компании. Учитывая, что список всех претендентов на эту должность не публичен, я не могу сейчас сказать кто может возглавить компанию.

Однако я точно могу назвать качества, которыми обязательно должен обладать будущий руководитель НАКа. Во-первых, этот человек должен обладать опытом управления крупными компаниями. Во-вторых, успешный кандидат должен знать особенности работы нефтегазового сектора, потому что он не прост. Также у будущего руководителя "Нафтогаза" должен быть опыт успешного взаимодействия кредиторами — банками и финансовыми институтами, ведь в компании значительная потребность в средствах для закупки газа. Напоследок, на эту должность нужен человек, умеющий коммуницировать с властью, потому что "Нафтогазу" нужна будет поддержка как в парламенте, так и в Офисе Президента и Кабмине.

Что касается Сергея Корецкого, то я не знаю точно подал ли он свою кандидатуру на конкурс, но точно могу сказать, что он обладает всеми качествами, необходимыми для будущего руководителя Нафтогаза. Просто посмотрев на трансформацию "Укрнафты", которая менее чем за три года под руководством Корецкого превратилась из черной дыры, в которой исчезали сотни миллиардов, в стабильного плательщика миллиардных дивидендов, можно уверенно утверждать, что если Сергея Корецкого назначат следующим руководителем Нефтегаза, то выиграют от этого как и сама компания, так и государств.

Как вы считаете, с назначением нового руководителя следует ожидать существенного обновления менеджмента "Нафтогаза"?

— Это достаточно логично, когда новый руководитель подбирает команду под выполнение тех задач, которые ему согласовал наблюдательный совет при принятии решения об избрании этого кандидата на должность. Я убежден, что среди нынешнего правления Нафтогаза есть достойные специалисты и думаю, что часть точно сможет доказать уже новому руководителю свой профессионализм. В то же время, нужно, чтобы команда успевала за ритмом нового руководителя, а также разделяла с ним ценности, видения и подходы. Все это имеет немалую важность, учитывая мандат нового руководителя от наблюдательного совета компании. Насколько я знаю, в процессе конкурса каждый кандидат должен подготовить презентацию с собственным видением развития Нафтогаза. Логично, что амбициозные планы требуют людей. Поэтому масштаб обновления команды будет зависеть в первую очередь от амбиций нового руководителя и задач, поставленных перед ним наблюдательным советом.

Прошедшие два года со стороны руководства "Нафтогаза" было много заявлений о том, что Украина способна пережить зиму за счет собственной добычи. Это удалось зимой 2023/2024, но прошлой зимой эта стратегия не сработала. Как вы считаете, как скоро компании придется начать импортировать газ до следующей зимы?

Уже ясно, что мы не сможем прожить следующую зиму без импорта газа из-за границы. Главная причина в том, что мы потеряли значительную часть добычи. Вопрос, сколько газа придется импортировать, пока что дискутируется. Этот объем может отличаться в зависимости от сценария: при оптимистическом сценарии это может быть 1,5 млрд куб. м, а при пессимистическом — 4,5 — 5 млрд куб. м. Где брать на это деньги тоже сейчас обсуждают: отчасти это могут быть кредиты, отчасти гранты, частично высвобождение внутренних ресурсов Нафтогаза из-за погашения долгов перед ним долгов за разницу в тарифах с предприятиями теплокоммунэнерго. Дополнительно нужно будет проводить адвокационную работу, чтобы привлечь украинцев потреблять меньше газа. Стратегии могут быть разными, но все в комплексе они должны дать результат.

Я считаю, что за короткий период "Нефтегаз" не сможет существенно нарастить объемы добычи, потому что между бурением и получением дополнительных объемов газа есть временной промежуток по меньшей мере в несколько месяцев. Важно быстро восстановить оборудование и привлечь максимальное количество помощи от партнеров. Нам это удалось, когда россияне обстреливали инфраструктуру электроэнергии. Тогда мы быстро адаптировались и оправились от атак, это важно сделать и в газовом секторе, чтобы сократить падение добычи до минимума.

Сами закупки газа уже стартовали с февраля и продолжаются. "Нефтегаз" привлек в общей сложности $390 млн под закупку газа и компания уже контрактует газ на май. Но сейчас главная проблема в том, что цены на газ не падают. Сегодня даже видим обратное — все понимают, что летом Европа и Украина будут закупаться газом и закачивать его в свои хранилища, а потому сейчас цена на газ летом даже немного выше, чем цена на газ на следующую зиму. Собственно поэтому, я бы не бросался вопреки любой цене закачать 5 млрд куб. м в хранилища, я бы сосредоточился на поиске 10 или 15 мероприятий, которые в совокупно обеспечили нужный результат, а именно позволили бы стране пройти следующую зиму с теплом и газом.

Какие, по Вашему мнению, основные задачи предстоит решить новому главе "Нафтогаза"?

Я считаю, что их будет очень много. Первой из них будет возобновление поврежденной инфраструктуры. критически важных объектов. Ну и конечно перед ним будут стоять долгосрочные задачи. К примеру, наращивание добычи.

Ну и, конечно, нужно будет как-то решить проблему долгов. Сейчас должники Нафтогаза совокупно задолжают компании более 100 млрд гривен и каких-либо легких решений здесь нет. Другим важным вопросом будет вопрос субсидированных цен на газ для населения. Это политический вопрос, но из-за фиксированного тарифа Нафтогаз недополучает значительные средства, которые могли бы быть использованы для той же закупки газа, которого сейчас так не хватает.

Но вопрос цен на газ для населения достаточно непростой и решение здесь будет принимать украинский парламент, ведь именно на уровне закона установлен запрет на пересмотр тарифов на газ для населения.

А партнеры Украины и международные организации-доноры часто поднимают вопросы либерализации цен на газ для населения?

Конечно. На нескольких последних встречах именно представители Международного валютного фонда пытались поднять этот вопрос. Пока они это делают аккуратно и больше в частных разговорах, но уже интересуются тем, может ли Украина отменить для населения льготный тариф, установить рыночные цены на тепло и электроэнергию. Это в фокусе их внимания за последние 15 лет. В то же время они также понимают, что около 50% украинцев живут за чертой бедности по последним данным Всемирного банка. Поэтому с одной стороны наши международные партнеры адвокатируют переход на рыночные цены в тарифообразовании для населения, но с другой стороны понимают, что в условиях войны это просто невозможно.