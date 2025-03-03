Из-за атак РФ Украина увеличила объемы импорта газа в 12 раз

В феврале 2025 года Украина импортировала 511,8 млн куб м природного газа, что является самым высоким месячным объемом за 1,5 года. По сравнению с январем 2025 г. объемы импорта газа выросли в 12 раз.

Об этом сообщает ExPro.

Крупнейшим поставщиком стала Словакия

Отмечается, что больше всего газа было импортировано из Словакии – 234,4 млн куб. м или 45,8% всех импортных поставок.

Кроме того, из Венгрии было импортировано 218 млн. куб. м (42,6%), а из Польши – 59,5 млн. куб. м (11,6%).

Большая часть природного газа была импортирована в «таможенный состав» украинских ПХГ – 401 млн куб. Кроме того, 110,8 млн куб м было импортировано напрямую в украинскую ГТС.

Почему Украина увеличила импорт газа?

Как отмечают аналитики, заметный рост объемов импорта природного газа в феврале связан с рядом факторов, основной из которых – сокращение украинской добычи после российских атак.

Кроме того, в феврале в Украине сохранялась холодная погода, поэтому спрос на природный газ был выше. Основным импортером газа была Группа "Нафтогаз", а также частные компании, импортировавшие газ для "Укртрансгаза".

По прогнозам экспертов, в марте объемы импорта могут быть меньше, чем в феврале. С началом марта в Украине ожидается постепенное потепление, что приведет к сокращению объема потребления природного газа. Кроме того, Украина постепенно восстанавливает газодобывающие объекты после российских атак.

Как убеждают в "Нафтогазе", ситуация с газом в Украине из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры непростая, но не критическая и находится под полным контролем.

Заметим, в этом отопительном сезоне Украина могла бы обойтись без импорта газа, но из-за атак РФ, по оценкам Reuters, было потеряно 40% собственной добычи голубого топлива.

Напомним, " Нафтогаз" срочно закупил в феврале около 150 млн куб. м газа в ЕС по цене 28 тысяч гривен за тысячу кубометров без НДС. Цена покупки голубого топлива почти вдвое дороже, чем летом.