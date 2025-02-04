Вдвое дороже, чем летом: "Нафтогаз" срочно закупил 150 млн куб. м газа – экспредседатель АГТСУ

Группа " Нафтогаз " срочно закупила на февраль примерно 150 млн куб. м газа в ЕС по цене 28 тысяч гривен за тысячу кубометров без НДС. Цена покупки голубого топлива почти вдвое дороже, чем летом.

Об этом сообщил экс-председатель "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Нафтогаз", уверявший, что пройдет зиму без импорта, срочно закупил примерно 150 млн м3 газа в ЕС на февраль. Это положительная новость, потому что без импорта значительно возрастают риски стабильного прохождения зимы. А отрицательная новость в том, что цена, по которой покупал "Нафтогаз" у иностранных трейдеров, составила примерно 28 000 грн/тыс. м3 без НДС. Это почти в 2 раза дороже, чем можно было купить летом", – написал Макогон в Facebook.

Экс-председатель ОГТСУ считает, что планировать прохождение зимы с запасами газа в ПХГ менее 10% было "очень рискованной стратегией".

Ситуация с запасами газа — что говорил "Нафтогаз"?

В конце января в группе "Нафтогаз" сообщали, что имеют достаточно запасов газа для стабильного прохождения отопительного сезона. Все предприятия компании работают в штатном режиме и обеспечивают добычу, хранение, снабжение природным газом всех категорий потребителей.

"Мы контролируем ситуацию с запасами газа. Их хватит для постоянного прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев — главный приоритет нашей работы. Группа "Нафтогаз" также импортирует топливо — должны быть готовы ко всем вызовам в условиях войны", — подчеркнул тогда руководитель группы Роман Чумак.

Напомним, ранее Сергей Макогон заявлял, что уровень наполнения подземных хранилищ газа Украины приближается к 10%, что является одним из самых низких показателей за всю историю. По его мнению, это может создать значительные проблемы со снабжением газа во время пиковых морозов.