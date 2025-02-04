Удвічі дорожче, ніж влітку: "Нафтогаз" терміново закупив 150 млн куб. м газу – ексголова ОГТСУ

Група "Нафтогаз" терміново закупила на лютий приблизно 150 млн куб. м газу в ЄС за ціною 28 тисяч гривень за тисячу кубометрів без ПДВ. Ціна купівлі блакитного палива майже вдвічі дорожче, ніж влітку.

Про це повідомив ексголова "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

"Нафтогаз", який запевняв, що пройде зиму без імпорту, терміново закупив приблизно 150 млн м3 газу в ЄС на лютий. Це позитивна новина, бо без імпорту значно зростають ризики стабільного проходження зими. А негативна новина в тому, що ціна, за якою купував "Нафтогаз" у іноземних трейдерів, склала приблизно 28 000 грн/тис. м3 без ПДВ. Це майже в 2 рази дорожче, ніж можна було купити влітку", – написав Макогон у Facebook.

Екскерівник ОГТСУ вважає, що планувати проходження зими з запасами газу в ПСГ меншими за 10% було "дуже ризикованою стратегією".

Ситуація із запасами газу — що казав "Нафтогаз"?

Наприкінці січня у групі "Нафтогаз" повідомляли, що мають достатньо запасів газу для стабільного проходження опалювального сезону. Усі підприємства компанії працюють у штатному режимі та забезпечують видобуток, зберігання, постачання природного газу всім категоріям споживачів.

"Ми контролюємо ситуацію із запасами газу. Їх вистачить для сталого проходження опалювального сезону. Комфорт та тепло в оселях українців – головний пріоритет нашої роботи. Група "Нафтогаз" також імпортує паливо – маємо бути готовими до всіх викликів в умовах війни", – наголосив тоді очільник групи Роман Чумак.

Нагадаємо, раніше Сергій Макогон заявляв, що рівень наповнення підземних сховищ газу України наближається до 10%, що є одним із найнижчих показників за всю історію. На його думку, це може створити значні проблеми з постачанням газу під час пікових морозів.