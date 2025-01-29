Запаси газу в сховищах наближаються до критично низького рівня – ексголова "Оператора ГТС"

Рівень наповнення підземних сховищ газу (ПСГ) України наближається до 10%, що є одним із найнижчих показників за всю історію. Це може створити значні проблеми з постачанням газу під час пікових морозів.

Про це повідомив ексголова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

Ризик дефіциту газу взимку

За його словами, при наповненості сховищ у 10% проектна можливість відбору газу знизиться до 60 млн кубометрів на добу. Водночас середнє споживання в країні зараз становить близько 110 млн кубометрів на добу. Із них 52 млн кубометрів забезпечує власний видобуток, а решту 58 млн кубометрів – підземні сховища та імпорт.

Якщо вдарять сильні морози, добове споживання може зрости до 140–150 млн кубометрів, тоді як ПСГ не зможуть видати необхідні 90–100 млн кубометрів у проектному режимі. В такій ситуації Україні доведеться терміново імпортувати газ у великих обсягах, що може призвести до значних витрат.

Макогон критикує Нафтогаз та Міненерго за відмову від імпорту газу влітку, коли ціни становили $300–350 за тисячу кубометрів.

"Нафтогаз вже зрозумів, що газу в ПСГ критично мало, тому з лютого починає щось імпортувати", - написав він і додав, що зараз доведеться закуповувати ресурс уже за $500–550. Крім того, компанія витратила понад 13 млрд грн на закупівлю газу у приватних видобувників, що не збільшило загальні запаси в ПСГ, а лише змінило власника газу.

Додамо, в кінці 2024 року "Укртрансгаз", що є оператором українських підземних сховищ газу, доволі неочікувано почав купувати імпортований природний газ на "Українській енергетичній біржі".