Экс-председатель ОГТСУ говорит о приближении к критически низким запасам газа в хранилищах. "Нафтогаз" уже отреагировал

Уровень наполнения подземных хранилищ газа ( ПХГ ) Украины приближается к 10%, что является одним из самых низких показателей за всю историю. Это может создать значительные проблемы с поставками газа во время пиковых морозов.

Об этом сообщил экс-председатель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Риск дефицита газа зимой

По его словам, при наполненности хранилищ в 10% проектная возможность отбора газа снизится до 60 млн кубометров в сутки. В то же время, среднее потребление в стране сейчас составляет около 110 млн кубометров в сутки. Из них 52 млн кубометров обеспечивает собственную добычу, а остальные 58 млн кубометров – подземные хранилища и импорт.

Если ударят сильные морозы, суточное потребление может возрасти до 140-150 млн кубометров, тогда как ПХГ не смогут выдать необходимые 90-100 млн кубометров в проектном режиме. В такой ситуации Украине придется срочно импортировать газ в больших объемах, что может привести к большим затратам.

Макогон критикует "Нафтогаз" и Минэнерго за отказ от импорта газа летом, когда цены составляли $300-350 за тысячу кубометров.

"Нафтогаз" уже понял, что газа в ПХГ критически мало, поэтому с февраля начинает что-то импортировать", — написал он и добавил, что сейчас придется закупать ресурс уже за $500-550. Кроме того, компания потратила более 13 млрд грн на закупку газа у частных добытчиков, что не увеличило общие запасы в ПХГ, а лишь сменило собственника газа.

Обновлено в 14:15. Позже в группе "Нафтогаз" сообщили, что имеют достаточно запасов газа для стабильного прохождения отопительного сезона. Все предприятия группы работают в рабочем режиме, обеспечивая добычу, хранение и снабжение природным газом всем категориям потребителей.

"Мы контролируем ситуацию с запасами газа. Их хватит для постоянного прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев — главный приоритет нашей работы. Группа "Нафтогаз" также импортирует топливо — должны быть готовы ко всем вызовам в условиях войны", — подчеркнул руководитель. группы Роман Чумак.

По его словам, совместно с международными партнерами прорабатываются различные сценарии для усиления энергетической устойчивости страны во время войны.

Добавим, в конце 2024 года "Укртрансгаз", являющийся оператором украинских подземных хранилищ газа, неожиданно начал покупать импортированный природный газ на "Украинской энергетической бирже".