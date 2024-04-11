Цены на газ в Европе повысились из-за российских ударов по украинским ПХГ

11 апреля Россия атаковала два украинских подземных хранилища газа, что стало причиной роста цен на газ в Европе. Эти атаки стали четвертым нападением на украинские газохранилища, которые пока не повлияли на работу.

Об этом пишет Вloomberg.

Фьючерсы на европейский газ выросли на 9,5%, более чем компенсировав потери за предыдущие два дня. Они достигли самого высокого ценового уровня за три недели. Нидерландские фьючерсы на эталонный европейский газ поднялись на 9,2% до 29,60 евро за мегаватт-час.

Инфографика Вloomberg/скриншот

По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева, объекты еще работают, специалисты оценивают последствия обстрела. Кроме газохранилищ, российские ракетные удары также разрушили крупнейшую электростанцию Киевской области – Трипольскую ТЭС.

Издание пишет, что эта ситуация показала потенциальный риск для хранения газа в Украине, если запасы в Европе заполнятся этим летом. У Украины есть больше мощностей для хранения, чем любая другая страна на континенте к западу от России, и она активно пытается привлечь трейдеров, чтобы хранить там поставки.

Известно, что Украина предлагает трейдерам за рубежом в этом году забронировать до 10 млрд кубометров своих газовых хранилищ. Объем, который можно выделить на международные компании составляет около трети общей мощности страны и соответствует уровню прошлого года.

Хотя Европа вышла из отопительного сезона с очень большими запасами газа, трейдеры остаются внимательными к высокой волатильности и сбоям в поставках. Это потому, что регион сейчас получает топливо от широкого круга мировых поставщиков после того, как Россия сократила потоки трубопроводов за последние два года.

Украина сможет заработать больше денег на хранении европейского газа

Национальная комиссия, что осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила привлекательность украинских газохранилищ для заказчиков.

Регулятором принято решение, которым обеспечивается повышение привлекательности хранения природного газа в украинских газохранилищах как для внутригосударственных заказчиков, так и для европейских партнеров (постановление НКРЭКУ от 03 апреля 2024 г. № 631).

"Указанные изменения направлены на то, чтобы усовершенствовать условия предоставления услуг хранения (закачки, отбора) природного газа путем создания новых продуктов хранения (закачки, отбора) с разными временными рамками и условиями использования, что будет способствовать большему заполнению мощностей украинских газохранилищ", - отмечают в НКРЭКУ.

Добавим, что высокая заполненность европейских газохранилищ в преддверии этой зимы привела к дефициту мощностей по хранению газа в ЕС. Это заставило европейских трейдеров смотреть в сторону украинских газохранилищ, которые сейчас используются для хранения газа в режиме таможенного склада.