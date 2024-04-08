Украина сможет заработать больше денег на хранении европейского газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила привлекательность украинских газохранилищ для заказчиков.

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Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Регулятором принято решение, которым обеспечивается повышение привлекательности хранения природного газа в украинских газохранилищах как для внутригосударственных заказчиков, так и для европейских партнеров (постановление НКРЭКУ от 03 апреля 2024 года № 631).

"Указанные изменения направлены на то, чтобы усовершенствовать условия предоставления услуг хранения (закачки, отбора) природного газа путем создания новых продуктов хранения (закачки, отбора) с разными временными рамками и условиями использования, что будет способствовать большему заполнению мощностей украинских газохранилищ", - отмечают в НКРЭКУ.

В регуляторе подчеркнули, что принятие данного постановления – требование времени и особенно актуально для европейских заказчиков в условиях необходимости диверсификации источников поступления природного газа.

"Указанные изменения позволят увеличить доход от эксплуатации хранилищ для Украины при неизменных тарифах. Это выгодно и для европейских потребителей, ведь тарифы на хранение и обслуживание в украинских хранилищах ниже, чем в странах-членах ЕС", - отмечают в НКРЭКУ.

Что меняется

Как сообщают в НКРЭКУ, постановление вводится в действие с 01 июня 2024 года.

Положениями постановления предусмотрено внесение изменений в Кодекс газохранилищ и Типовой договор хранения в части:

расширение периодов распределения мощности, в частности, предоставление возможности заказывать мощность газохранилищ на базовый сезон закачки и базовый сезон отбора отдельно, а также на несколько месяцев в одном году хранения;

отмена кривых закачки/отбора природного газа и внедрение европейской практики предоставления доступа к газохранилищам путем распределения мощности с правом хранения/закачки/отбора одинакового объема природного газа в течение каждого газового времени для соответствующего периода распределения мощности;

оптимизации процедуры распределения мощности газохранилищ путем использования оператором газохранилища информационной платформы;

предоставление услуг хранения (закачки, отбора) природного газа преимущественно на условиях использования гарантированной и условно-гарантированной мощности (минимум 90% технической мощности, кроме мощности закачки в базовый сезон отбора и мощности отбора в базовый сезон закачки, периода распределения мощности в сутки вперед);

определение сроков подачи заявок на распределение мощности газохранилищ, совпадающих со сроками распределения мощности на межгосударственных соединениях и внутренними точками входа/выхода газотранспортной системы.

Украина предлагает иностранным клиентам до 10 млрд куб. м мощностей своих ПХГ

В 2024 году Украина снова выставляет на предложение иностранным клиентам до 10 млрд кубометров объемов своих подземных газохранилищ.

Это предложение составляет примерно одну треть от общей емкости подземных хранилищ страны. Общая емкость подземных газохранилищ Украины составляет 30 млрд куб. м.

Украина планирует удвоить объемы природного газа, которые будут храниться иностранными трейдерами в украинских ПХГ исходя из положительного опыта в прошлом году.

По информации "Оператора ГТС Украины", с апреля по октябрь 2023 года было транспортировано 3,2 миллиарда кубометров газа из ЕС и Молдовы в Украину для хранения, принадлежащих иностранным компаниям.

Высокая заполненность европейских газохранилищ зимой привела к дефициту мощностей по хранению газа в ЕС. Это заставляет европейских трейдеров смотреть в сторону украинских газохранилищ, которые сейчас используются для хранения газа в режиме таможенного склада.

ПХГ Украины является крупнейшим в Европе и третьим по объему в мире. Кроме того, европейских трейдеров привлекает стоимость хранения газа в Украине, которая в десять раз ниже чем в ЕС.