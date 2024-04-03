НКЦБФР и НКРЭКУ договорились о совместном надзоре за рынком энергетической продукции

3 апреля 2024 года глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк и глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между их учреждениями относительно рынку энергетической продукции

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Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.

Отмечается, что церемония подписания соглашения состоялась во время мероприятия по случаю закрытия проекта ЕС "Помощь НКЦБФР в совершенствовании рынков энергетической продукции Украины и организованной торговли сырьевой продукцией в Украине".

В НКРЭКУ сообщают, что целью данного соглашения является создание основы для сотрудничества, содействия и укрепления взаимодействия между сторонами по надзору за оптовыми энергетическими рынками, а также предотвращение злоупотреблений на оптовом энергетическом рынке и рынках капитала и организованных товарных рынках, проявления недобросовестной конкуренции во время выполнения функций НКРЭКУ и НКЦБФР.

Для этого стороны обязуются обмениваться информацией относительно оптовых энергетических продуктов на энергетических рынках и рынках капитала и организованных товарных рынках, проводить рабочие совещания, встречи и консультации, а также создавать совместные рабочие группы для формирования единой позиции по регуляторной политике сторон.

"Подписанием этого соглашения мы достигаем основной цели - делаем рынки конкурентными и прозрачными в соответствии с лучшими европейскими практиками. Это соглашение должно помочь активизировать работу по предотвращению злоупотреблений на оптовом энергетическом рынке и рынках капитала и организованных товарных рынках. Повысить доверие международных рынков, энергетических рынков, способствовать развитию инвестиционного климата и повышению конкуренции. А также оградить конечных потребителей от влияния на розничные цены на энергетические продукты", - отметил глава регулятора Валерий Тарасюк.

Глава НКЦБФР Руслан Магомедов подтвердил, что НКЦБФР вместе с НКРЭКУ направят свои усилия на обеспечение прозрачности и конкурентности на оптовом энергетическом рынке, рынках капитала и организованных товарных рынках.

"Благодаря консультациям экспертов Проекта ЕС мы смогли найти оптимальную и эффективную модель взаимодействия между государственными органами, регулирующими этот сектор", - отметил он.

Также отмечается, что НКРЭКУ и НКЦБФР выразили намерение реализовывать совместные мероприятия и обсуждать проекты законов и нормативно-правовых актов, представляющих общий интерес, в частности, по определению злоупотреблений на оптовом энергетическом рынке и рынках капитала и организованных товарных рынках.

О проекте ЕС

Проект ЕС "Помощь НКЦБФР в совершенствовании рынков энергетической продукции Украины и организованной торговли сырьевой продукцией в Украине" стартовал в Украине в апреле 2021 года и продлится до мая 2024 года.

Целью проекта является помощь НКЦБФР в укреплении нормативной базы, обеспечении развития инструментов сырьево-товарного рынка, обеспечении взаимодействия между регуляторами и методами надзора за сырьево-товарным рынком с учетом европейских и международных стандартов и лучших практик.

Проект финансируется ЕС и реализуется консорциумом под руководством PwC EU Services с участием Correggio Consulting, Integrites и Kantor Management Consultants.