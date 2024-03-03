Председателем НКРЭКУ стал Валерий Тарасюк: что о нем известно

Новым председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, избран Валерий Тарасюк.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Отмечается, что 3 марта 2024 члены НКРЭКУ во время закрытого заседания путем тайного голосования избрали председателем регулятора Валерия Тарасюка

Сообщается, что у Валерия Тарасюка есть опыт работы в энергетике более десяти лет. В период с 2019 по 2022 гг. возглавлял НКРЭКУ, а с 2014 по 2016 гг. был членом регулятора.

Отметим, 22 февраля 2024 года истек двухлетний срок полномочий председателя НКРЭКУ Константина Ущаповского.

Кто такой Валерий Тарасюк

Тарасюк родился 31 августа 1976 года. В 1998 году окончил с отличием отделение международного права Института международных отношений КНУ им. Шевченко.

29 октября 2019 назначен на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг указом Президента сроком не более чем на 3 месяца. Однако, согласно изменениям в законодательство, срок полномочий был увеличен до двух лет.

4 ноября 2019 путем тайного голосования избран председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В 2020 году Тарасюк обратился к Энергетическому сообществу с заявлением о давлении со стороны депутатов из партии "Батьківщина", Алексея Кучеренко, Валентина Наливайченко и Михаила Волынца. Давление связывалось с лоббированием интересов энергетического холдинга ДТЭК, противодействием установлению прозрачных правил на рынке и борьбой с преференциями для отдельных компаний.

По словам Тарасюка, политики хотели дискредитировать состав Нацкомиссии и добиться увольнения всех членов правления .

В октябре 2020 года НАПК начало расследование возможного конфликта интересов главы НКРЭКУ Тарасюка. В ноябре часть народных депутатов от фракции "Батьківщина" обвинили Тарасюка в коррупции на основании наличия у компании ООО «ЭФ энд ЭМ Украина» (принадлежит его брату) лицензии на поставку электроэнергии .

17 мая 2021 года полиция возбудила уголовное дело по выплате премий членам НКРЭКУ, включая Тарасюка, в размере 50% должностного оклада.

О НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ ) - независимый государственный коллегиальный орган, целью деятельности которого является государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг. Образован Президентом Украины 27 августа 2014 года.