Головою НКРЕКП став Валерій Тарасюк: що про нього відомо

Новим головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг обрано Валерія Тарасюка.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Зазначається, що 3 березня 2024 року члени НКРЕКП під час закритого засідання шляхом таємного голосування обрали головою регулятора Валерія Тарасюка

Повідомляється, що Валерій Тарасюк має досвід роботи в енергетиці більше десяти років. У період з 2019 по 2022 рр. очолював НКРЕКП, а з 2014 по 2016 рр. був членом регулятора.

Зауважимо, 22 лютого 2024 року закінчився дворічний термін повноважень голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського.

Хто такий Валерій Тарасюк

Тарасюк народився 31 серпня 1976 року. У 1998 році закінчив із відзнакою відділення міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка.

29 жовтня 2019 року призначений на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг указом Президента строком не більше, ніж на 3 місяці. Однак, згідно із змінами до законодавства термін повноважень був збільшений до двох років.

4 листопада 2019 року шляхом таємного голосування обраний Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

2020 року Тарасюк звернувся до Енергетичного співтовариства з заявою про тиск з боку депутатів з партії Батьківщина, Олексія Кучеренка, Валентина Наливайченка і Михайла Волинця. Тиск пов'язували з лобіюванням інтересів енергетичного холдингу ДТЕК, протидією встановленню прозорих правил на ринку та боротьбою з преференціями для окремих компаній.

За словами Тарасюка, політики хотіли дискредитувати склад Нацкомісії і домогтися звільнення всіх членів правління.

В жовтні 2020 року НАЗК почало розслідування можливого конфлікту інтересів голови НКРЕКП Тарасюка. В листопаді частина народних депутатів від фракції Батьківщина звинуватили Тарасюка в корупції на підставі наявності у компанії ТОВ «ЕФ енд ЕМ Україна» (належить його брату) ліцензії на постачання електроенергії.

17 травня 2021 року поліція відкрила кримінальну справу через виплату премій членам НКРЕКП, включаючи Тарасюка, в розмірі 50 % посадового окладу.

Про НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) — незалежний державний колегіальний орган, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Утворений Президентом України 27 серпня 2014 року.