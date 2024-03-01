Кабмін затвердив нову модель продажу "зеленої" електроенергії

Кабінет міністрів України схвалив нову постанову, спрямовану на удосконалення процесу продажу електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел. Цей крок сприяє подальшому розвитку "зеленої" енергетики в країні.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

За новими правилами, переможці аукціонів за квотами підтримки відновлюваної енергії будуть укладати контракти на різницю замість раніше встановленого фіксованого тарифу, що є світовим стандартом для стимулювання розвитку нових проектів у цій сфері.

"Розвиток виробництва електроенергії з альтернативних джерел є частиною Енергетичної стратегії України, ухваленої минулого року. Попри війну, ми впевнено рухаємося до її реалізації", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Згідно з повідомленням, дана постанова також спрощує умови для інвесторів, які бажають взяти участь в аукціонах, оскільки тепер наявність земельної ділянки та технічних умов на приєднання не буде обов’язковою умовою під час подання заявок.

Крім того, постанова дозволяє проводити аукціони з можливістю інтеграції систем зберігання енергії, а термін дії договорів скорочується до 12 років замість попередніх 20.

Зазначається, що ця ініціатива має на меті перехід до конкурентної моделі підтримки відновлюваної енергетики, яка сприятиме її подальшому розвитку та зниженню вартості на "зелену" електроенергію для споживачів.

В Україні розвиватимуть нові потужності з ВДЕ

Додамо, 27 лютого Кабінет міністрів України підтримав постанову "Про запровадження гарантій походження електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ)".

Постановою передбачено затвердження Порядку видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел, а також затвердження Порядку визначення екологічної цінності цієї електроенергії. Також буде створено реєстр гарантій походження, який адмініструватиме НКРЕКП. Гарантії формуватимуться в електронному вигляді в МВт*год відповідно до наданих адміністратором комерційного обліку обсягів відпуску електричної енергії з ВДЕ.

Гарантії походження на відпущену "зелену" електроенергію тими виробниками з ВДЕ, яким надається державна підтримка (у вигляді "зеленого" тарифу або майбутніх аукціонів), будуть належати Державному підприємству "Гарантований покупець".

Україна повинна пройти шлях "зеленої" трансформації для членства в ЄС

14 грудня 2023 року Рада Європи ухвалила рішення розпочати переговори з Україною про вступ до Євросоюзу. Переговорний процес щодо повноцінного членства передбачатиме зміни до українського законодавства та його гармонізацію з директивами ЄС.

Загалом, за оцінкою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, під час перемовин про вступ до ЄС Україні доведеться імплементувати понад 2700 нормативних документів.

Важливою та затратною з точки зору економіки частиною цієї роботи буде імплементація рішень, які стосуються "зеленої" трансформації економіки. Так, за оцінкою експертів аналітичного центру DiXi Group, загальний обсяг капітальних вкладень в українській енергетиці на реалізацію вимог Національного плану щодо скорочення викидів від великих спалювальних установок може сягнути €4,13 млрд.

За оцінкою експертів, Україна навряд чи може розраховувати на поступки в частині впровадження європейського законодавства, що стосується промислових викидів. В Єврокомісії також зауважили, що будь-яка країна-член повинна відповідати євродирективі 2010/75/ЄС про промислові викиди та впровадити її перед вступом до блоку.